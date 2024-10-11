Balıkesir Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAÜN KAGEM), öğrencilerin staj, istihdam ve kariyer yolculuklarında onlara destek olmaya devam ediyor. Bu amaçla, Balıkesir Üniversitesi ile Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. arasında bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imza töreni, Rektörlük Yönetim Kurulu salonunda gerçekleştirildi. Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dekanı ve BAÜN KAGEM Müdürü Prof. Dr. Suat Kara, Uyumsoft Uyum Akademi Birim Sorumlusu Lokman Tarık Dağ, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Özlem Erdil Toraman ve Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Tekin katıldı.

İmzalanan protokol çerçevesinde, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Balıkesir Üniversitesi bünyesinde bir staj okulu açılacak. Bu staj okulunda Bilgisayar, Yazılım, Matematik, İşletme, Endüstri ve ilgili bölümlerde okuyan lisans öğrencilerinin staj yapması planlanıyor. Ayrıca, Yaz Staj Okulu’na katılan Yazılım staj grubu öğrencilerine C#, ASP.NET ve SQL konularında eğitim verilecek; Endüstri staj grubu öğrencileri ise LioxERP’de Mali İşler, Malzeme Lojistik, Üretim ve İnsan Kaynakları yönetimi modüllerinde sertifikalı eğitim alacaklar.

Protokol imza töreninde konuşan BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, bu iş birliğinin üniversite-sektör ilişkilerini güçlendireceğini belirterek, protokolün Balıkesir ve kurumlar için hayırlı olmasını diledi. Prof. Dr. Suat Kara ise, açılacak staj okulunun Uyumsoft ile gerçekleştirilen ikinci yaz staj okulu olduğunu vurguladı. Kara, öğrencilerin sertifikalı eğitim alarak çalışma hayatına rakiplerinden bir adım önde başlayacaklarını ifade etti.

Uyumsoft Uyum Akademi Birim Sorumlusu Lokman Tarık Dağ, staj okulunda başarılı olan öğrencilerin istihdamı konusunda gerekli desteklerin sunulacağını, ayrıca Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki derslerde Uyumsoft’a ait LioxERP yazılımının lisanslı ve ücretsiz kullanımının protokol ile mümkün olacağını duyurdu.