Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde verilen hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Hastane poliklinik girişinde yeni kurulan dijital kiosk cihazları ve mevcut veznelere ek olarak açılan yeni vezne faaliyete girdi.

BAÜN Üniversite Hastanesine yerleştirilen dijital kiosk cihazları aracılığıyla; randevu alma, sıra takibi, tetkik sonuçları takibi ve vezne işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Hastaneden hizmet alan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan yeniliklerle birlikte ilgili alanlardaki bekleme süreleri daha da kısalmış oldu.