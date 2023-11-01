Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesi, Balıkesir ve çevresinde üst düzey nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Hastanede yapılan, “Balıkesir’de ilk” nitelikli işlemlerin bir yenisi olan donörden canlıya “eklem yüzeyi nakli” Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Atik tarafından gerçekleştirildi.

Sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin ve güncel uygulamaların yakından takip edildiği Balıkesir Üniversitesinde gerçekleştirilen ameliyatla ilgili bilgiler veren Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Atik; “Lenf kanseri olan 21 yaşındaki hastamız lenf kanseri tedavisi görerek sağlığına kavuşmuş ancak ilerleyen zamanlarda aldığı tedavilerin yan etkisi olarak ayak bileği kemiğinde çürüme meydana gelmiş. Bize başvuran hastamızın eklem yüzeyi bozulmuş ve hastamız yürümekte zorlanıyor, topallıyordu. Büyük bir lezyonu olan hastamıza büyük lezyonlarda uygulanan en iyi tedavi yöntemi olan ve nadir olarak yapılan bir ameliyatla kadavra donörden kemik ve kıkırdak doku nakli gerçekleştirdik.” ifadelini kullandı. Ülkemizde kemik ve kıkırdak bankası olmadığının altını çizen Doç. Dr. Aziz Atik, yurt dışından bir donör bulmak için çalışmalar yaptıklarını ve yurtdışından kemik bulunduğunda ivedi bir şekilde ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Ameliyatın son derece başarılı geçtiğini belirten Doç. Dr. Aziz Atik, güzel bir eklem düzeyi elde ettiklerini ve ameliyatla genç bir insanın topallamadan, ağrısız yürümesini hedeflendiklerini dile getirdi.

Ameliyatı gerçekleştirilen genç hasta da kendileriyle yakından ilgilenen başta Doç. Dr. Aziz Atik olmak üzere hekimlere ve hastane personeline teşekkür etti.