Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesini almaya hak kazandı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesini almaya hak kazandı.

Türkiye’de uluslararası hastalara sağlık hizmeti verebilmek için, gerekli çalışmalarını tamamlayarak Sağlık Bakanlığına başvuru yapan BAÜN Hastanesi, gerekli incelemeler sonrası uygun görülerek Sağlık Turizmi Yetki Belgesini aldı. BAÜN Hastanesi, geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Sağlıkta Kalite puanı değerlendirmesinden de 100 üzerinden 91.11 puan almıştı.

Balıkesir ve çevresinde sağlık alanında önemli bir çekim merkezi olarak faaliyetlerini sürdüren BAÜN Hastanesi, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesiyle birlikte, mevzuat çerçevesinde yurtdışından gelen hastalara da donanımlı ve kaliteli altyapısı ve alanında uzman sağlık personeli ile hizmet vermeye devam edecek.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite hastanesinin sağlıkta güven veren, öncü bir merkez olduğunu belirtirken, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesinin hayırlı olmasını diledi. Hastanenin, fiziki kapasite ve insan kaynakları bakımından güçlü gelişimini sürdürdüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, çalışmalarda emeği bulunan hastane yönetimini ve personelini de tebrik etti.