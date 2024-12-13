Sağlık alanında Balıkesir ve çevresine kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, sağlıkta önemli bir adım daha attı. Acil durumlarda sağlık hizmetlerinin hızla ulaşmasını sağlamak amacıyla, hastaneye heliport acil iniş alanı kazandırıldı. Yeni heliportun açılışıyla birlikte, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi bir yeniliğe daha imza atarak sağlık hizmetlerinde fark oluşturnayı hedefliyor.

Açılış programı kapsamında, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümg. Nurettin Alkan, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahadır Çağlar ve hastane personeli katıldı. Açılışın ardından ilk hasta iniş simülasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Bu simülasyon, Jandarma Komutanlığı ve hastane koordinasyonunda planlandı ve başarıyla tamamlandı.

Bölgeye Hizmet Verecek Helikopter Pisti

Yeni heliport, Güney Marmara ve Kuzey Ege bölgesine hizmet verecek şekilde tasarlandı ve sivil ile askeri tüm helikopterlerin iniş-kalkışına uygun hale getirildi. Özellikle sağlık hizmetleri, acil durumlar ve afetler için kritik öneme sahip olan bu heliport, bölge genelindeki hızlı sağlık müdahalelerini güçlendirecek.

Başhekim Doç. Dr. Bahadır Çağlar, açılışta yaptığı açıklamada, "Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, bölgeye nitelikli sağlık hizmeti sunma vizyonuyla gelişimini sürdürüyor. Heliport Acil İniş Alanı, Balıkesir, Güney Marmara ve Kuzey Ege bölgesine hizmet verecek şekilde tasarlandı ve hastalarımıza daha hızlı ulaşım sağlanacak" dedi. Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı ile yapılan iş birliği sayesinde hasta iniş simülasyonunun başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Çağlar, bu alanın üniversitemiz, Balıkesir ve bölge için hayırlı olmasını temenni etti.

Acil Durumlar İçin Kritik Önem Taşıyor

Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Süha Serin, heliportun teknik açıdan tüm helikopterlerin iniş-kalkışını sağlayacak kriterlere sahip olduğunu belirtti. "Bu alan, başta sağlık hizmetleri olmak üzere tüm acil durum ve afet hallerinde kullanılabilir." dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl ise, simülasyon programının başarıyla gerçekleşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heliportun sadece bir altyapı yatırımı değil, hayat kurtarmak için atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı. "Acil durumlarda hız çok önemlidir. Bu pist sayesinde hastalarımıza daha hızlı ulaşacak, etkili müdahaleler yapabileceğiz. Özellikle organ nakli ve yoğun bakım gibi kritik durumlarda hayat kurtarma potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.