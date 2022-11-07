Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş üniversitede okuyan öğrenciler ile yemekhane ve kafelerde bir araya gelerek dilek ve sorunlarını dinliyor. Rektör Prof. Dr. Kuş, KYK Kampüsü ile Üniversite arasında çalışan toplu taşıma araçlarının artırılması konusunu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma ile çözdüklerini açıkladı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş üniversitede okuyan öğrenciler ile yemekhane ve kafelerde bir araya gelerek dilek ve sorunlarını dinliyor. Rektör Prof. Dr. Kuş, KYK Kampüsü ile Üniversite arasında çalışan toplu taşıma araçlarının artırılması konusunu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma ile çözdüklerini açıkladı.

Balıkesir Üniversitesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında bünyesinde; 14 Fakülte, 4 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 12 Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 8 bini yeni öğrenci olmak üzere yaklaşık 31 bin öğrenci ders başı yaptı. Üniversitede okuyan öğrencilerle bire bir ilgilenen BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, öğrencileri yurt binalarında, öğrenci evlerinde ziyaret ederek, dilek ve sorunlarını soruyor. Rektör Prof. Dr. Kuş ayrıca öğrencilerini yemekhane ve okul kafelerinde de bir araya gelerek, istek ve dileklerini dinleyerek yerine getirilmesi için çalışmalar yapıyor.

Öğrencilerimizim toplu ulaşım sorununu Büyükşehirle birlikte çözdük

Prof. Dr. Kuş, KYK Kampüsü ile Üniversite arasında çalışan toplu taşıma araçlarının artırılması konusunu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma ile çözdüklerini belirterek, "Öğrencilerin daha konforlu, rahat ve uygun fiyatlı yolculuk yapabilmeleri amacıyla, KYK-Kampüs Hattı’nı çalıştıran şoför esnafıyla anlaşmaya varılarak Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet tek elden verilmeye başlandı. Mor olan otobüsleri diğer belediye otobüsleri gibi kırmızıya çevrildi. Yoğun saatlerdeki seferlere 18’er metrelik körüklü 3 araç dahil edilerek, üniversitemize erişim süresi minimum düzeye çekilerek bekleme aralıkları en yoğun saatlerde maksimum 2 dakika bir otobüs kalkacak" şeklinde açıkladı.

Öğrencilerimizle buluşmalarımız devam edecek

Rektör Kuş açıklamalarına üniversitenin açıldığı ilk günlerde okul yemekhanesi ve kafelerde yaptıkları ziyaretlere devam ettiklerini belirterek, " Merkez Yemekhaneyi ziyaret ederek, öğrencilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizle yakından ilgilenip, üniversite yönetimi olarak öğrencilerin tüm taleplerini dikkatle değerlendiriyoruz. Öğrencilerin görüş ve talepleriyle ilgili notlar alarak, kendilerine iletilen tüm talep ve önerileri yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Şehit ve gazi çocukları olan öğrencilere, ücretsiz ulaşım, ücretsiz yurt, ücretsiz yemek ve burs imkanı sağladık"

Üniversitelere kayıt öncesi BAÜN’nü tercih edecek şehit ve gazi çocukları olan öğrencilere, ücretsiz ulaşım, ücretsiz yurt, ücretsiz yemek ve burs imkânı tanınacağını açıkladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Kuş, "2022 YKS tercih döneminde, Balıkesir Üniversitesini tercih edecek yeni öğrencileri ve mevcut öğrencileri için ücretsiz ulaşım, ücretsiz yurt, ücretsiz yemek ve burs sağlanacağını açıkladık. Bu şartları taşıyan öğrencilerimiz için çalışmaları tamamladık ve öğrencilerimize bu haklarını teslim ettik" dedi.