Balıkesir Üniversitesinde (BAÜN) 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Atama ve Yükselme Töreni düzenlendi. 42’si profesör, 54’ü Doçent, 54’ü de Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 150 öğretim üyesine plaket verildi.

BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda düzenlenen törene; BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl, senato üyeleri, 2024 ve 2025 yıllarında ataması ve yükselmesi gerçekleşen öğretim üyeleri ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılışında konuşan BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Üniversite olarak akademik gelişim ve ilerleme sürecinin hızla devam ettiğinin altını çizerek, Balıkesir Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Akademik ve fiziki gelişimini hızlandırmak, uluslararası sıralamalarda yükseliş, üniversite hastanesini daha etkin ve verimli hale getirmek ve bilimsel araştırmaların desteklenmenin temel öncelikleri arasında olduğunu belirten Rektör Oğurlu, bu hedefler doğrultusunda pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ve planlarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini ifade etti.

"Türk Yükseköğretim Vizyonu doğrultusunda kurumsal akreditasyon sürecine büyük önem veriyoruz"

Balıkesir Üniversitesinin kurumsal akreditasyon sürecine büyük önem verdiklerini söyleyen ve 2025 yılında kurumsal akreditasyonu elde edeceklerine inandıklarını belirten Rektör Oğurlu; "Eğitim kalitemizi uluslararası standartlara uygun hale getirmek, akademik mükemmeliyeti teşvik etmek ve kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak adına bu süreçte titizlikle çalışıyoruz. Akademik programlarımızı akreditasyon süreçlerine entegre ederek, öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Üniversitelerin, yalnızca bilim üreten kurumlar değil, aynı zamanda topluma rehberlik eden, bilgi ve değer üreten, geleceğin bireylerini şekillendiren yapılar olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, üniversite yönetimi olarak önümüzdeki dönemde de akademik başarılarıyla adından daha fazla söz ettiren, Türkiye’de ve dünyada saygın bir yer edinmiş bir Balıkesir Üniversitesi oluşturmak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Uzun yıllar sonra geçen sene ilki gerçekleştirilen Atama ve Yükselme Töreninin bu yıl ikincisinin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Oğurlu, ataması ve yükselmesi gerçekleşen akademisyenleri de tebrik etti.

Tören, Grup Kehribar tarafından gerçekleştirilen müzik konseri ile devam etti. Konser sonrasında BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu tarafından topluluk üyelerine çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu tarafından 42’si profesör, 54’ü Doçent, 54’ü de Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 150 öğretim üyesine plaket verilen tören, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.