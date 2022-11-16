Dönem 1’de yer alan 168 öğrencinin önlük giydiği tören, öğrenciler ve öğretim üyelerinin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmalarını gerçekleştiren Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özgen Şafak, öğrencilere eğitim yaşamlarında başarılar diledi.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesi tarafından, Dönem 1 öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda düzenlenen törene; Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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