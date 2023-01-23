Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu, İsveç’te Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan saldırıya ilişkin toplantı gerçekleştirdi. Görüşmeler sonunda saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını belirten Üniversite aşağıda yer alan deklarasyon metni kabul ederek, yayınlanmasına oy birliğiyle karar verdi.

Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu, İsveç’te Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan saldırıya ilişkin toplantı gerçekleştirdi. Görüşmeler sonunda saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını belirten Üniversite aşağıda yer alan deklarasyon metni kabul ederek, yayınlanmasına oy birliğiyle karar verdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İsveç’te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan saldırı konusu online yapılan toplantıda görüşüldü. Görüşmeler sonunda; İsveç’te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan saldırı doğrultusunda aşağıda yer alan deklarasyon metni kabul edilerek yayınlanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Senato olarak, İsveç’te Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Farklı inançlara ve bu inançların kutsal değerlerine saygı gösterilmesinin, insan olmanın en temel şartlarından biri olduğunu düşünüyoruz.

Bu bağlamda, bu girişimi başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere uluslarüstü ve uluslararası anlaşmalarda düzenlenen hakları ve insanlığın temel değerlerini hiçe sayan bir saldırı olarak görüyor ve telin ediyoruz. Ayrıca, Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize açıkça hakaret eden, Türkiye Büyükelçiliğinin önünde yapılması sebebiyle de aynı zamanda Türkiye’yi hedef alan bu provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini de küresel barış ve adalet açısından son derece tehlikeli görüyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları somut tedbirler almaya çağırıyoruz. Birleşmiş Milletler’in insan hakları çerçevesinde; mukaddes değerlerin korunması ve medeniyetlerin barışı için İsveç devletine yönelik çağrı yapması ve bu çağrının arkasında bütün BM üyesi ülkelerin kararlılıkla durması gerektiğini belirtiyoruz.

Biliyoruz ki; insanlığın birlikte yaşam kültürünün en temel noktası, farklılıklara saygı kültürünün geliştirilmesidir. Üniversite olarak; bu nefret dolu zihniyete verilecek en güzel cevabın bilimin ve aklın yolunda azimle yürüyecek bilgili ve erdemli genç nesiller yetiştirmek olduğuna inanıyoruz. 25 yıldır yapmakta olduğumuz gibi bugün de 127 farklı ülkeden öğrencimiz ve tüm mezunlarımızla evrensel değerleri hiç yorulmadan koruyacağımızı ve olabilecek tüm provokasyonlara rağmen küresel barış için tüm gücümüzle çalışmaktan hiç vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz.”

Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu olarak din temelli ayırımcılık yapmama evrensel kuralını ihlâl eden bu açık saldırıya ve insanlık suçuna karşı sesimizi yükseltiyoruz. Başta akademik camia olmak üzere, vicdan sahibi herkesi haksızlığa karşı birlik olmaya çağırıyor; din, inanç, yaşam gibi temel özgürlüklere karşı yapılan bu tür saldırıları esefle kınıyoruz".