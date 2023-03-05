BAU Global Eğitim Ağı bünyesindeki Bay Atlantic Üniversitesi, Amerika’nın en prestijli akreditasyon kurumu NECHE’den (New England Comission of Higher Education) onay alarak büyük bir başarıya imza attı. Aldığı akreditasyonla Amerika’daki Harvard, MIT, Brown gibi dünyanın en önde gelen üniversiteleriyle aynı statüye kavuşan Bay Atlantic Üniversitesinin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Sinem Vatanartıran, “Akademik eğitim kalitesi ve diploma denkliği konusunda dünyanın önde gelen üniversiteleriyle aynı lige çıkmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

BAU Global Eğitim Ağı bünyesindeki Bay Atlantic Üniversitesi, Amerika’nın en prestijli akreditasyon kurumu NECHE’den (New England Comission of Higher Education) onay alarak büyük bir başarıya imza attı. Aldığı akreditasyonla Amerika’daki Harvard, MIT, Brown gibi dünyanın en önde gelen üniversiteleriyle aynı statüye kavuşan Bay Atlantic Üniversitesinin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Sinem Vatanartıran, “Akademik eğitim kalitesi ve diploma denkliği konusunda dünyanın önde gelen üniversiteleriyle aynı lige çıkmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Bay Atlantic Üniversitesi, BAU Global Başkanı Enver Yücel’in liderliğinde 2014 yılında Amerika’nın başkenti Washington DC’de kurulmuştu. Beyaz Saray’a kısa bir yürüme mesafesinde öğrencilerine kapılarını açan üniversite, lisans, lisansüstü ve doktora programlarıyla kar amacı gütmeden hizmet vermeye başladı. Kurucu rektörlüğünü Prof. Dr. Sinem Vatanartıran’ın yaptığı üniversite, yerli, Asya, Latin Amerika, Afrika ve Avrupa kıtalarındaki 46 ülkeden gelen bine yakın öğrencisiyle kısa sürede adından söz ettirdi. Sağladığı imkanlar ve burs olanaklarıyla Türk öğrencilerin de yoğun ilgisine neden olan Bay Atlantic Üniversitesi, mevcuttaki program bazlı akreditasyonunun yanı sıra yüksek öğretimde daha prestijli ve kalıcı bir akreditasyon almak için 1.5 yıl önce çalışmalarına başladı. Belirli sayıda mezun verilmesi, finansal olarak belirli bir kapasiteye ulaşılması gibi kriterlerin tamamlanmasının ardından üniversite, federal hükümetin yaptığı değişiklikle ABD’de coğrafi konuma bakmaksızın dünyanın en prestijli üniversitelerine akreditasyon veren NECHE’ye başvuruda bulundu.

125 yıl önce kurulan, 4 bin 500 üniversite bulunan Amerika’daki en iyi 100 üniversitenin 90’ının bulunduğu Boston da dahil kuzeydoğu bölgesine hükmeden, MIT, Harvard, Brown gibi dünyanın en önemli eğitim kurumlarını akredite eden NECHE, Bay Atlantic Üniversitesinin başvurusunu kabul etti. Amerika’nın en prestijli akreditasyon kurumu NECHE tarafından kurulan bağımsız komisyon, misyon, kurumsal planlama-değerlendirme, yönetim organizasyonu, öğretim-öğrenim, öğrenci hizmetleri, ölçme-değerlendirme, finansal kaynaklar, eğitimin etkinliği, dürüstlük-şeffaflık başlıklarında Bay Atlantic Üniversitesini incelemeye aldı. Kasım ayındaki denetleme, günler süren raporlama ve görüşmelerin ardından komisyon, Bay Atlantic Üniversitesinin akreditasyonuna onay verdi. Uzun uğraşlar sonucu alınan akreditasyon onayı, Amerika’da bulunan Enver Yücel başta olmak üzere kurum çalışanlarına büyük gurur ve mutluluk yaşattı.

“Aynı ligdeyiz, büyük gurur duyuyoruz”

Akreditasyonla akademik eğitim kalitesi ve diploma denkliği konusunda dünyanın önde gelen üniversiteleriyle aynı lige çıkmaktan büyük gurur duyduklarını dile getiren Bay Atlantic Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Sinem Vatanartıran, “NECHE gibi Amerika’nın en prestijli kurumundan akreditasyon almakla üniversite olarak artık tüm federal eğitim programlarına başvuru yapabileceğiz. ABD’li ve yabancı öğrencilerimiz federal öğrenim kredisine başvurabilecek. Bu akreditasyonla üniversitemizde okumak isteyen öğrencilerimizin vize kabul oranları da artacak. Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumunun da Bay Atlantic Üniversitesini tanımasına, diplomamızın denkliğine imkan sağlayacak” dedi.

“Kalıcı bir Amerikan üniversitesi statüsüne kavuştuk”

NECHE’nin verdiği akreditasyonun çok kıymetli olduğunun altını çizen Vatanartıran, “Artık bizim üniversitemizden mezun olan öğrencilerin diploması, Harvard, MIT, Brown ve daha birçok iyi üniversitenin diplomasıyla eşit değerde olacak. Akreditasyonumuzla üniversitemiz, yabancı bir girişimcinin kurduğu bir üniversite olmaktan çıkıp gerçek, kalıcı, her türlü sistemini Amerika’daki yüksek öğretim standartlarına göre uyarlamış bir eğitim kurumu olacak. Kalite belgesi de bu akreditasyonumuz olacak. İşin ucunda artık çok kıymetli, çok prestijli bir diplomamız var” diyerek mutluluğunu paylaştı.

“Ülkeme armağan olsun”

Akredite kararıyla büyük gurur ve mutluluk yaşayan BAU Global Başkanı Enver Yücel ise, “Bay Atlantic Üniversitemizin NECHE tarafından akredite edilmiş olmasından çok memnunuz. Öğrencilerimize en iyi eğitim deneyimini sunmaya ve Washington DC’de değer oluşturmaya devam edeceğiz. Bu karar, Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkeme armağan olsun” dedi.