Mütevelli Heyeti Başkanlığını Enver Yücel’in yaptığı, 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bahçeşehir Üniversitesinin (BAU) 2023-2024 akademik yıl açılışı, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Basa’nın piyano dinletisi eşliğinde verdiği ilk ders ile başladı. Başkan Yücel, üniversitenin sıradaki hedefinin 50. kuruluş yıl dönümünde dünyanın en iyi ilk 300 üniversitesi arasında yer almak olduğunu dile getirdi.

Bahçeşehir Üniversitesi 2023-2024 akademik yılı, Beşiktaş’taki kampüste düzenlenen bir törenle açıldı. Törene, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, SEY Vakfı Onursal Başkanı Semra Yücel, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“25 yıl sonra dünyanın en iyi 300 üniversitesi içinde olacağız”

Törende 25 yıllık deneyimi artık olgunlaşarak taçlandıracaklarını Enver Yücel, “Türkiye’de, hatta dünyada örnek gösterilen bilim yuvası bir üniversiteyiz. Yolumuzda emin, kararlı ve çağdaş adımlarla yürüyoruz. Bu yolculuğu tüm ailemiz adına iyi bir deneyim haline getirmek için çalışmaya, üretmeye, değer oluşturmaya devam edeceğiz. Her akademik yıl başlangıcı bizim için özeldir. Ancak bu yılın ayrı bir özelliği ve önemi var. Bu yıl, üniversitemizin kuruluşunun 25’inci, Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100’üncü yılı. Coşkuluyuz, umutluyuz ve bu iki duygu tüm yıl için bize daha fazla güç veriyor, vermeye de devam edecek. Biz de geriye dönüp üniversitemizin çeyrek asırlık tarihine baktığımızda her şeyi kolayca ve sorunsuz kazanmadığımızı görüyoruz. İlk günden bugüne kadar bize ışık tutan Cumhuriyet, karşılaştığımız güçlükleri aşma noktasında bizi nasıl motive ettiyse bundan sonra da bu rehberlik değişmeyecek ve onun ışığı yolumuzu hep aydınlatacak. 25 yılı geride bırakan üniversitemiz için ilk 500’de olma sözü vermiştik ve bu sözü tuttuk. Bu kazanım bizde bir rehavet oluşturmayacak. Daha çok çalışacağız, daha ileriye gitmek için hep üreteceğiz. Sıradaki hedefimiz 50. yılımızı kutlarken dünyanın en iyi ilk 300 üniversitesi arasında yer almaktır” şeklinde konuştu.

“Dünyanın daha iyi bir yere dönüşmesinin mimarları olacağız”

Yücel, “Bu yıl üniversitemiz çok önemli ve kapsamlı bir yenilikle açılıyor. ’Co-Teaching’ modeli ile dünyanın en iyi 500 üniversitesi ile iş birliği yaparak öğrencimize dersler açmaya başlıyoruz. Bu çerçevede müfredatımızı güncelleyerek, dünyanın en iyi üniversitelerinde hangi dersler ve içerikler okutuluyorsa öğrencilerimize bu içerik ve dersleri sunacağız. Ancak değişim bunun çok ötesinde şekilleniyor. Son dönemde Hollanda, İrlanda ve Uzak Doğu’da bulunan üniversitelerinin gelişiminin hızlanması bizim üzerine düşmemiz gereken önemli bir durumdur. Singapur üniversitelerinde başlayan ’kendi diplomanı oluştur’ programı, Hollanda üniversitelerinin çift dilli programları, Kanada üniversitelerinin lisans son sınıflarını sektöre uyum ve iş yaşamına hazırlık olarak planlanması dikkatimizden kaçmayan değişimlerdir. ABD üniversiteleri; daha esnek programlar, sektör ile daha iç içe, bulunduğu kent ve bölgeye katma değer oluşturan, toplumsal etki faktörünü öne çıkaracak şekilde yeniden şekilleniyor. Son yıllarda, üretilen bilginin insanlık tarihi boyunca üretilenden daha fazla olduğu bir dönemi yaşıyoruz. İş gücünü robotik ve otomasyona, karar verme yetisini algoritmalara devrediyoruz. Bilgi ekonomisi bir adım daha ileriye taşındı. Artık bilgi üretmek ve üretilen bilginin ürüne dönüştürülmesi de üniversitelerin ana faaliyet alanı oldu. Biz Türkiye’nin bu alanlarda çalışması gerektiğine inanan bir üniversiteyiz. Dünyanın daha iyi bir yer olması için çözümler üretmeliyiz. Bu sürecin mimarlarından olacağız” dedi.

100. yıla özel 100 doktora öğrencisine eğitim bursu

2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olması sebebiyle kurum olarak 100 doktora öğrencisine eğitim bursu verdiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise, “Yenilikçi çalışmalara imza atarak, uluslararası standartlardaki nitelikli eğitim anlayışımız, bilim dünyasına katkılarımız ve güçlü akademik kadromuzla ülkemizin gelecek kuşaklarını yetiştirmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki Cumhuriyetimizin 100.yılında ülkemize vereceğimiz en büyük armağan; gençlerin eğitimine yaptığımız katkıdır. Bunun en güzel örneği ise; 100. yılımızı kutladığımız bu özel senede, 100 nitelikli öğrenciye sağladığımız doktora bursudur. İnanıyoruz ki öğrencilerimizin her biri dünyaya ve ülkemize faydalı olacak çalışmalara imza atacaktır. Bizler de bu yolda durmadan ilerlemeye ve gençlerimize rehberlik etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Üniversite sadece bilgi edinme değil, kendinizi dönüştürme yolculuğunuzun bir parçasıdır”

Rektör Hatipoğlu hem akademik hem de bilimsel anlamda çalışmaların artarak devam edeceğini hatırlatarak, “Bahçeşehir Üniversitesi, BAU Global eğitim ağının üyesidir. Global ağımızda mevcut iş birliklerimizi artırmaya devam ediyoruz. Bilim diplomasisinin öneminin farkında olarak; Avrupa’da geliştirdiğimiz iş birliklerinin yanı sıra, dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan yükseköğretim kurumlarıyla yürüttüğümüz iş birliklerimizi de artırmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi kalite odaklı eğitim-öğretimin yanında, etki değeri yüksek ulusal ve uluslararası yayınlarımızı, araştırma-geliştirme projelerimizi ve bilimsel etkinliklerimizi artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Küresel düzeyde eğitim sektöründeki gelişmelerin yakından takip edilerek öncü ve yenilikçi sistemlerin üniversitemize entegre edilmesi, üniversite - sanayi iş birliğinin artırılması, dijital süreçlere ve yapay zekaya dayalı kurum içi uygulamalarımızın geliştirilmesine ilişkin çalışmaları hep birlikte yürüteceğiz. Üniversitemiz, sizlere kaliteli eğitimi yaşam boyu sunma misyonunu taşımaktadır. Bu misyonu gerçekleştirmek için bizler burada, sizinleyiz. Sormaktan, keşfetmekten ve sınırlarınızı zorlamaktan asla çekinmeyin, kendiniz olun, hayal edin ve bu yolda sonuna kadar ilerleyin ve asla gülümsemeyi ihmal etmeyin. Bu yeni eğitim-öğretim dönemi boyunca, sadece sınıflarda değil, üniversitemizde farklı imkanları da kullanarak kendinizi geliştirme fırsatı bulacaksınız. Öğrenci Dekanlığımız, Araştırma Merkezlerimiz ve idari birimlerimiz ile araştırma, sanat, spor ve sosyal etkinlikler gibi birçok alanda sizlere destek sunacağız. Üniversite hayatı, sadece bilgi edinme değil, aynı zamanda kendinizi keşfetme ve dönüştürme yolculuğunuzun bir parçasıdır" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Türkiye’de ilk: Dersler piyano dinletisi ile başladı

Üniversitede geleneksel hale gelen “ilk açılış dersini” ise Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Basa verdi. Ağız, çene ve yüz cerrahisi uygulamalarındaki başarısıyla tanınan BAU Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Basa, “Sanat ve Bilimin Buluştuğu Nokta’ isimli konuşmasıyla tecrübelerini paylaştı. Ardından akademisyen ve öğrencilere eşsiz bir piyano dinletisi sundu.

“Müzik, sanat ve bilim ayrılmaz bir bütündür”

Kendi adıyla anılan cerrahi teknikleri olan, yoğun mesleki kariyerine rağmen müziğe hiç ara vermeyen Basa, “Bizler bugün sanat ve bilimin büyülü dünyasının kesişimin de bir aradayız. Bahçeşehir Üniversitesinin bu kadar kısa zamanda böyle başarılı bir konuma gelmesi tesadüf değil. Özel bir öngörü sonucu gerçekleşti. Sanatın dokunduğu her şeyin iyiye evrileceğini bilen yöneticilerin vizyonu sayesinde gerçekleşti. İnsanlığın tarih boyunca tüm ilgi alanları göz önüne alındığında en temel boyutuyla iki temel kavramın ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlar bilim ve sanattır. Bu ikili birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İlk bakışta bilim için nesnelliğin, sanat içinse öznelliğin daha değerli olduğu düşünülebilirsiniz. Ancak bu farklı yollarda olan iki yolcunun aynı noktaya ulaşmasına engel teşkil etmez. Sanatın da bilimin de olmazsa olmazı üreticiliktir. Benim müziğe olan ilgim de mesleğime olan ilgim de üreticiliğimden besleniyor. Her iki alanda da var olmayan bir şeyi ortaya çıkarmak ya da var olan bir şeyi daha güzel ve daha kullanışlı bir hale nasıl getiririm sorusunun yanıtını arıyorum. İnsanlığın da motivasyonu bu olmuştur” dedi.

Sanatla bilimin bir arada olduğu, BAU Konservatuvar öğretim üyeleri müzik dinletisi gerçekleştirdiği tören ünlü THM sanatçısı Ümit Tokcan’ın seslendirdiği türküyle sona erdi.