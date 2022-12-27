Telefon fiyatlarının ülkemizde yüksek olması sebebiyle yurt dışından Türkiye’ye getirilen cihazların kayıt ücreti 2023 yılında artıyor. Gelecek olan zamdan etkilenmemek için Diyarbakır ve Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişi, Sarp Sınır Kapısı’na akın etti.

Telefon fiyatlarının ülkemizde yüksek olması sebebiyle yurt dışından Türkiye’ye getirilen cihazların kayıt ücreti 2023 yılında artıyor. Gelecek olan zamdan etkilenmemek için Diyarbakır ve Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişi, Sarp Sınır Kapısı’na akın etti.

2022 yılı Ocak ayından itibaren yurt dışından gelen telefonlar için IMEI harcı 2 bin 6 TL’den 2 bin 732 TL’ye çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre, 2023 yılında bu fiyatın artış oranı yüzde 122,39 olarak hesaplanarak 6 bin 91 TL’ye yükselecek.

Yurt dışından telefon almak isteyen veya zamdan etkilenmek istemeyen Diyarbakırlılar, elindeki telefonu kaydetmek ve yurda giriş-çıkış yapmak için sınır kapılarına akın etti, tur firmaları ise günübirlik turlar düzenleyerek harekete geçti. Gürcistan ile Türkiye arasında kimlikle giriş yapılabilmesiyle, Sarp Gümrük Kapısı’na daha çok pasaportu olmayan vatandaşların akın ettiği görüldü.

Diyarbakır’dan hem telefonunu kaydetmek için hem de turistik gezi amaçlı Batum’a geldiğini belirten Reyhan Karakuzu, "Gürcistan’a Diyarbakır’dan geldim. Hem turistik gezi amaçlı hem de yurt dışından bana hediye olarak gelen telefonumun kaydını yapmak için geldim. Yeni yıl sonrası telefon kayıt ücretinde artış olacağı için ben de bu zamdan etkilenmemek adına Gürcistan’a gelmek istedim" dedi.

Mersin’den Batum’a gelen Sidar Öztürk ise "Ben Mersin’den Batum’a geldim. Hem gezi amaçlı hem de telefon almak için geldik. Gezimiz çok eğlenceli geçiyor. Gayet memnunuz" ifadelerini kullandı.