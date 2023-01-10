Karşıyaka, Karaman FK’den 23 yaşındaki savunma oyuncusu Ahmet Batuhan Akyüz’ü kadrosuna kattı.

Karşıyaka, Karaman FK’den 23 yaşındaki savunma oyuncusu Ahmet Batuhan Akyüz’ü kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak; Ali Say, Burak Başkaya ve Yılmaz Ceylan’ı kadrosuna katmıştı. Kaf-Kaf bu kez de savunma hattına bir takviye yaptı ve Karaman FK’den 23 yaşındaki savunma oyuncusu Batuhan Akyüz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Akyüz futbola kırmızı-yeşilli ekipte başlayıp; çeşitli yaş kategorilerinde ve akademi takımlarında forma giymişti.