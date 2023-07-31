2019 yılından bu yana hayata geçirdiği milyonluk ulaşım yatırımıyla huzurun ilçesi Battalgazi’de vatandaşlardan büyük takdir toplamayı başaran Battalgazi Belediyesi, Çolakoğlu Mahallesi’nde 15 kilometrelik 2.kat sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.

İlçe merkezinin yanı sıra kırsalda da ulaşım yatırımlarıyla yüz güldüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşımı için gece gündüz sahada etkin bir çalışma ortaya koymaya devam ediyor. Hayata geçirdiği milyonluk ulaşım yatırımıyla huzurun ilçesini güzelleştirme ve geliştirme çalışmalarını sürdüren ekipler, son olarak Çolakoğlu Mahallesi’nde 15 kilometrelik 2.kat sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Göz kamaştıran çalışmalarla vatandaşlardan büyük takdir toplayan ekipler, ilçe genelindeki çalışmalarına da aralıksız şekilde devam ediyor.

Çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten mahalle sakinlerinden Kazım Aksu isimli vatandaş, “Bugüne kadar ne dediysek bizleri hiçbir zaman kırmayan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e mahalle adına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Allah ondan razı olsun. İlçenin her noktasında bir çalışma var” derken, mahalle sakinlerinden Bünyamin Çolakoğlu isimli vatandaş, “Depremden sonra mahallemizde yoğun bir trafik vardı. Yollar hasar gördü ve durumu Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ilettikten kısa bir süre sonra ekipleri karşımızdan gördük. Çalışmalar başladı ve yoğun şekilde devam ediyor. Emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in hizmet adamı olduğunun altını çizen Çolakoğlu Mahalle Muhtarı Şahin Çolakoğlu, “Battalgazi Belediyesi hizmette sınır tanımıyor, harıl harıl çalışıyor. Belediyemizin hizmetlerinden memnunuz. Depremden sonra mahallemizin bazı noktalarında sıkıntılar yaşandı. Hizmet adamı Osman Güder başkanımıza durumu ilettik ve hummalı bir çalışma başladı. Başkanımız Battalgazi’ye ve bu ilçeye hizmete aşık birisi. Yapılan çalışmalarla mahallemiz tozdan kurtuldu. Vatandaşlarımız çalışmalardan memnun ve başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.