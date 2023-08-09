Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Battalgazi Belediyesi tarafından ortak olarak yürütülmekte olan Tesktilkent Projesinde sona yaklaşıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in yoğun çabaları ve girişimleriyle Battalgazi ilçesine kazandırılan ve ilçeye katma değer sağlayarak istihdamı artıracak olan Tekstilkent Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla Battalgazi Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" çerçevesinde ilk etapta en az 500 kişinin daha sonraki süreçlerde ise yaklaşık 2 bin 500 kişinin istihdam edilmesi hedeflenen projede sona yaklaşıldı. Genç istihdamını hızlı bir şekilde sağlamaya yönelik olan bu program çerçevesinde Battalgazi bölgesinde üretimi arttırmak hedefleniyor. Hatunsuyu Mahallesinde 10 dönümlük arazi üzerinde inşası devam eden Tekstilkent Projesiyle birlikte, hem istihdam olanakları çeşitlenecek hem de Battalgazi ilçesinin sosyo-ekonomik anlamda gelişimine katkı sağlanacak, bölge yeni yatırımcıların cazibe merkezi olacak.

“sektörü bölgemize getiriyoruz”

Tekstilkent Projesinde sona doğru yaklaştıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hatunsuyu Tekstilkent Projemiz yüzde 80 oranında bitme aşamasına gelmiş bulunmakta. Hatunsuyu bizim için önemli merkezlerden bir tanesi. Battalgazi bölgemizden organize sanayi bölgesine giden birçok vatandaşımız var. Özellikle gençlerin çalıştığı bu sektörde, uzak yerde çalışmaları verimi düşürüyor. Bizde bu proje ile sektörü bölgemize getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yatırımlar devam edecek”

2024, 2025 ve daha sonraki yıllarda da bölgede istihdam öncelikli çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirten Başkan Güder, “Sahiplendiğimiz mirası geleceğe taşımak adına 2019 seçimlerinden önce vadettiğimiz projelerin yüzde 77’isini gerçekleştirdik. Hem 24 Ocak Elazığ depremi hem pandemi hem de 6 Şubat depremlerine rağmen 20 farklı ve önem arz eden yeni projeyi de hemşerilerimizin istifadesine sunduk. Bundan sonraki süreçlerde de bu ve bunun gibi daha birçok projeyi ilçemize kazandırmak ve istihdamı arttırmak için çalışacağız. Önümüzdeki yıllarda da yatırımlarımız devam edecek. Battalgazi’mizin gelecek yüzyılına damga vuracak, ekonomik anlamda gelişimine katkı sunacak ve istihdamı arttıracak olan bu ve benzeri projelerimizin çalışmalarını da daha şimdiden planlamaktayız. Biz bu yola hizmet aşkıyla çıktık ve tüm çalışmalarımızı bu minvalde sürdürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.