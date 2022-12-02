Battalgazi’de görev yapan muhtarlar, Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de 2019 yılından bu yana hayata geçirilen hizmet ve yatırımlar nedeniyle Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Muhtarlar, “Bizim hizmet kaptanımız sağlam. Hizmet gemimizi Battalgazi’de en güzel şekilde yürütüyor” dedi.

Battalgazi’de görev yapan muhtarlar, Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de 2019 yılından bu yana hayata geçirilen hizmet ve yatırımlar nedeniyle Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Muhtarlar, “Bizim hizmet kaptanımız sağlam. Hizmet gemimizi Battalgazi’de en güzel şekilde yürütüyor” dedi.

Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de hizmet ve yatırımlara bizzat tanıklık eden muhtarlar, Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ziyaretinde bulundu. İstişare kültürüne dayalı bir yönetim anlayışı ile görevini sürdürdüğü bildirilen Başkan Güder’i makamında ziyaret eden muhtarlar, ilçedeki hizmet gemisinin güzel bir şekilde yürüdüğünü ve bu geminin kaptanının çalışkan ve başarılı bir yönetici olduğunun altını çizerek, Başkan Güder’in ilçe için büyük bir şans olduğuna dikkat çektikleri bildirildi.

“Başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafız Sayın, “Eskimalatya bölgemizde görev yapan muhtarlar ile Battalgazi Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Hizmetlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başkanımız yıllardır yapılması bekleyen hizmetlere el attı. Hizmet için elini taşın altına koydu. Çalışkan bir başkanımız var. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Meydanbaşı Mahallesi Muhtarı Ramazan Şener de, “Başkanımız görev süreci boyunca birçok hizmete imza attı. Battalgazi’nin değerine değer katacak projeleri ilçemize kazandıran başkanımıza teşekkür ziyaretinde bulunmak istedik. Allah kendisinden razı olsun. Battalgazi’deki hizmet gemisi en güzel şekilde yürüyor” şeklinde konuştu.

Ağılyazı Mahallesi Muhtarı Yaşar Adak, “Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz. Güzel projelere imza atılıyor. Vatandaşlarımız memnun. Eskimalatya’da güzel bir çalışma var ve son sürat devam ediyor. Hasırcılar bölgemizde bir başka proje devam ediyor. Şehit Fevzi Mahallemizde bir başka çalışma. Sorunlarımız anında çözüme kavuşuyor. Bu hizmetlere ne denilir ki? Ancak teşekkür edilir” derken, Yarımcahan Mahallesi Muhtarı Hasan Herdili ise “Bugün muhtar arkadaşlarımızla birlikte hizmet gemisinin sağlam kaptanı Başkan Güder’e teşekkürlerimizi iletmek için ziyaret ettik. Gerçekten ilçemizin dört bir yanı güzel hizmetlerle buluşuyor.

Özellikle Hasırcılar bölgesindeki Kırkgöz Sahil Parkı projesi, Meydan projesi, Derme Deresi projesi gerçekten büyük projeler. Başkanımızın yolu açık ve başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Alişar Mahallesi Muhtarı Ramazan Dağdeviren de, “Ne zaman sorunumuz ya da sıkıntımız olsa başkanımız yanımızda bitiyor. Sorunlara hızlıca çözüm üretiliyor. Allah kendisinden razı olsun” dedi.

“Battalgazi’miz her şeyin en güzelini hak ediyor”

Muhtarları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Eskimalatya’mızın muhtarlarını ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Eskimalatya bizim için çok önemli. Eskimalatya’da tarih var, Eskimalatya’da kültür var, Eskimalatya’da medeniyet var. Eskimalatya kadim bir geçmişi var. Geçmişine sahip çıkmayan bir toplumun geleceği de olmaz. Biz bunun idrakindeyiz. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan döneminde de ilçenin tarihini ayağa kaldıracak birçok hizmete imza atıldı. Hizmet bayrağını devraldığımız Battalgazi’de bizlerde hizmet için gecemizi gündüzümüze kattık, katmaya devam ediyoruz. Battalgazi’miz en güzel hizmeti hak ediyor. Eskimalatya’ya birçok yerli ve yabancı turist geliyor ve bizlerde bu gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamamız gerekiyordu. Bu nedenle o bölgede vizyonel bir projeyi orada başlattık. Çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor. Hasırcılar bölgemize de farklı bir proje kazandırıyoruz. Çevreyolu altını hak ettiği değere kavuşturmak için daha farklı bir proje çalışmamız var. Yani ilçemizin her bölgesinde ayrı bir çalışma var. Bizler laf değil hizmet üretiyoruz. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda durmadan yorulmadan yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.