Malatya’nın Battalgazi İlçesinde inşaat çalışmaları devam eden Derme Deresi Projesi 2023’de hizmete sunulacak.

Malatya’nın Battalgazi İlçesinde inşaat çalışmaları devam eden Derme Deresi Projesi 2023’de hizmete sunulacak.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in seçim vaatlerinden bir tanesi olan ve çevreyolu altı tabirini tamamen ortadan kaldıran 72 milyonluk Derme Deresi Projesi’nde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmasıyla bütünleşen ve içerisinde, sosyal tesisler, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, ışık tüneli, çocuk oyun alanları, spor alanları, kaykay pisti, seyir terası, kitap kafe, amfi tiyatro, mescit, şelale gölet, kanal üstü yaya köprüsü ve viyadük çalışmalarının yer alması planlanan proje, bölgeye yapılan en geniş ve prestij çalışmaları arasında yerini alıyor. 2022 yılının Haziran ayında proje çalışmalarına başlanılan ve 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenen projenin bitmesi ile Battalgazi’nin estetiğine estetik güzelliğine ise güzellik katacak.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Türkülere konu olmuş Derme Deresi Yürüyüş Alanı Projemiz, ilçemizin imajı açısından çok ama çok önemli bir proje. Çevreyolu altı tabirini ortadan kaldırarak projemizdeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bizim bu ilçe için hizmet sözümüz var ve Medeniyetlerin şekillendiği bu kadim ilçemizi geleceğe hazırlamak, güzelleştirmek, eksikliklerini gidermek için durmadan, canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.