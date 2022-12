Vatandaşlar ile belediye arasında 7 gün 24 saat çözüm köprüsü olmayı sürdüren Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi, her yıl belediyeden hizmet alan vatandaşlara yönelik uyguladığı memnuniyet anketini açıkladı. Sorunların çözümsüz kalmadığı Çağrı Merkezi’nin her yıl kamuoyuyla paylaştığı ankette yüzde 98’lik başarı oranı çıktı.

Vatandaşlar ile belediye arasında 7 gün 24 saat çözüm köprüsü olmayı sürdüren Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi, her yıl belediyeden hizmet alan vatandaşlara yönelik uyguladığı memnuniyet anketini açıkladı. Sorunların çözümsüz kalmadığı Çağrı Merkezi’nin her yıl kamuoyuyla paylaştığı ankette yüzde 98’lik başarı oranı çıktı.

Battalgazi’deki vatandaşların istek ve taleplerinin karşılanması için Battalgazi Belediyesi tarafından kurulan Çağrı Merkezi, her gün yüzlerce çağrıyı cevaplandırarak, vatandaşların daha hızlı ve iyi hizmet alabilmesi için çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor. Bir yandan hizmet ile alakalı sorun yaşadığını düşünen vatandaşların öneri ve talepleri hızlı bir şekilde değerlendirilerek yetkili birimlere ulaştırılan diğer yandan da çözüme kavuşturulan sorunların çözüm bilgisini vatandaşlara ileten Çağrı Merkezi, her yıl Battalgazi Belediyesi’nden hizmet alan vatandaşlara yönelik özel bir anket çalışması gerçekleştiriyor. Alınan hizmet ve sorunların hızlı çözümü ile alakalı vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen memnuniyet anketi, her yıl Aralık ayının son haftasında Çağrı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından anket sonucu kamuoyu ile paylaşılıyor.

Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi tarafından her yıl belediyeden bire bir hizmet alan vatandaşlara yönelik uygulanan memnuniyet anketinin 2022 yılı sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre, 2018’de memnuniyet oranı yüzde 94 iken, 2019’da bu oran yüzde 95’e, 2020 yılında ise bu oran yüzde 96’a yükselmişti. Memnuniyet başarısının üzerine her yıl koyarak ilerleyen Çağrı Merkezi, 2022 yılında ise memnuniyet başarısı yüzde 98’e yükseltti. 2022 yılı içerisinde 19 bin 570 çağrıyı cevaplayan ve birçoğunu çözüme kavuşturan Çağrı Merkezi, özellikle Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmalarından ötürü de teşekkür ve tebrik telefonları aldı.

“Vatandaşlarımızın hiçbir talebini kulak ardı etmedik”

Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek bir vatandaşın çağrısına da cevap veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ulaşılabilir bir Battalgazi Belediyesi ile daha iyi hizmetlerin ortaya çıkması için çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Bugünde Belediye ve vatandaşlarımız arasında çözüm köprüsü görevini üstlenen Çağrı Merkezimizdeyiz. 2022 yılına baktığımız zaman merkezimize 19 bin 570 çağrı ulaşmış ve bu çağrılarının yüzde 98’ini Battalgazi Belediyesi olarak çözüme kavuşturmuşuz. Vatandaşlarımız sorun ve taleplerini almak için ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl elde ettiğimiz yüzde 98’lik başarı gerçekten takdire şayan bir durum. İnşallah ‘Türkiye Yüzyılında’ yani 2023 yılında bu oranı yüzde 100 yükselteceğiz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Göreve geldiğimiz gün ‘Battalgazi Belediyemize iletilen her sorun mutlaka çözülmek zorundadır’ talimatımızı ekiplerimize o zamandan vermiştik. Vatandaşlarımızın hiçbir sorununu bugüne kadar kulak ardı etmedik, bundan sonraki süreçte de etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla gönül belediyeciliğini ilçemizde etkin şekilde sürdürmek için gece demeden gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çağrı Merkezi’mizdeki elde ettiğimiz oranda gönül belediyeciliğimizi en güzel şekilde ortaya koyduğumuzun göstergesidir. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim birinci önceliğimizdir. Tüm ekibimizle birlikte gece gündüz sahadayız ve vatandaşlarımızın emrine amadeyiz. İnsan var olduğu müddetçe ihtiyaçlar var olacaktır, yeni yapılan çalışmalar eskiyecektir, bunların dönüşümü gerçekleşecektir. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda da vatandaşlarımızdan memnuniyeti daha da arttırarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.