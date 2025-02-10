Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını gözetmek amacıyla ilçe genelinde market denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıda tüketimini sağlamak amacıyla ilçede faaliyet gösteren marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor. Yapılan denetimlerde özellikle son kullanma tarihi geçmiş ürünler, fiyat etiketi kontrolleri, hijyen şartları ve fahiş fiyat uygulamaları titizlikle inceleniyor.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden herhangi bir olumsuzluğa karşı gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını belirterek, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmaları ve şüpheli durumları müdürlüğe bildirmeleri çağrısında bulundu.

Battalgazi Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdüreceğini vurgulayarak, kurallara uymayan işletmelere yönelik yaptırımların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.