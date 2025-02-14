Battalgazi Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakmaya devam ediyor.

Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakma çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin farklı noktalarına bırakılan yemlerle, kış şartlarında zor durumda kalan hayvanların beslenmesine destek olunuyor.

Doğaya can, yaban hayatına destek

Kış aylarının sert geçtiği Battalgazi’de, kar yağışı doğadaki canlıların yiyecek bulmasını zorlaştırıyor. Bu durumu göz önünde bulunduran Battalgazi Belediyesi, sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ederek yaban hayatını korumaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçenin belirli noktalarına düzenli olarak yem bırakıyor.

Battalgazi Belediyesi, vatandaşlardan da doğaya karşı duyarlı olmalarını isteyerek, özellikle kırsal alanlarda yaşayanların yaban hayvanları için yiyecek bırakmalarının bu sürece destek olacağını belirtti.