Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kış şartlarında cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çamur ve biriken atıklar titizlikle temizleniyor.

Battalgazi Belediyesi, kış aylarının olumsuz etkileriyle mücadele kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda ilçe genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Hem gündüz hem de gece saatlerinde sürdürülen temizlik faaliyetleri, vatandaşların daha temiz bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için aralıksız devam ediyor.

Kış şartlarına karşı temizlik atağı

Ekipler, cadde ve sokaklarda biriken çamur ve atıkları temizlemek için yıkama araçları ve modern ekipmanlarla sahada yer alıyor. Gündüz park ve yeşil alanlarda yapılan yaprak temizliği çalışmaları dikkat çekerken, gece ise çamurlu caddeler yıkanarak kış temizliği hızlandırılıyor. İlçe genelindeki bu özverili çalışmalar hem çevre temizliği hem de vatandaşların güvenli bir şekilde yürüyebilmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Özellikle yoğun yağışların ardından çamurla kaplanan yolların yıkanması vatandaşlardan takdir topluyor. Temizlik ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde Battalgazi’de hem çevre düzeni sağlanıyor hem de hijyen standartları yükseltiliyor. Bu çabaların, günlük hayatı daha kolay ve konforlu hale getirdiği belirtiliyor.