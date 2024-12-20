Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 310 personel ve 51 araçtan oluşan dinamik ekibiyle ilçenin dört bir yanında hummalı bir çalışma sürdürüyor. Deprem bölgesi olan Battalgazi’nin temizlik ihtiyaçlarına hızla yanıt veren ekipler, yaşam kalitesini yükseltmek için durmaksızın çalışıyor.

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sadık Bay, Battalgazi genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bay, ilçedeki 104 mahallede düzenli olarak sürdürülen temizlik faaliyetleri kapsamında, günlük yaklaşık 300 ton katı atığın bertaraf tesislerine taşındığını ifade etti. Temizlik filosunun gücüne dikkat çeken Bay, ekipte 23 katı atık toplama aracı, 6 süpürge aracı ve 3 arazözün bulunduğunu belirtti. Süpürge araçlarının, vatandaşların talepleri doğrultusunda cadde ve sokakları temizlemek için aktif şekilde çalıştığını vurgulayan Bay, deprem sonrası artan toz ve çamur sorunlarına karşı, arazözlerle cadde ve sokak yıkama çalışmalarının hız kazandığını sözlerine ekledi.

İlçenin her köşesine ulaşılıyor

Ekiplerin çalışmaları yalnızca mahallelerle sınırlı değil. Kırkgöz Sahil Parkı, Derme Deresi ve İspendere gibi turistik ve sosyal alanların yanı sıra, semt pazarları ve ibadethanelerin temizliği de rutin olarak gerçekleştiriliyor. İlçedeki 13 semt pazarının temizlik ve atık bertaraf işlemleri, yine ekiplerin özverili çalışmalarıyla düzenli şekilde sürdürülüyor.

Deprem sonrası çalışmalara özel hassasiyet

Deprem sonrası oluşan zorlu şartlara rağmen ekipler, hizmet kalitesini artırarak Battalgazi’nin her köşesine ulaşmayı hedefliyor. İnşa ve yıkım çalışmaları nedeniyle oluşan toz ve çamur gibi sorunlarla mücadelede yoğun mesai harcayan Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaş taleplerine hızla yanıt vererek ilçedeki yaşam standardını yükseltmek için projeler üretiyor. Müdürlük, bu özverili çalışmalarıyla vatandaşlardan büyük takdir topluyor.

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hizmette zirveyi zorlarken, temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Battalgazi için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.