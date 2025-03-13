Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yoğun inşaat ve yıkım faaliyetlerinden kaynaklanan toz ve duman sorununa karşı kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Belediye, vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşaması için temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ilçede devam eden hızlı gelişim sürecinde inşaat alanlarının oluşturduğu çevresel sorunlara dikkat çekerek, temizlik çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Taşkın, ekiplerin cadde, sokak ve mahallelerde düzenli temizlik faaliyetleri gerçekleştirdiğini belirterek, özellikle yıkım ve inşaat bölgelerinde yoğun bir mesai harcandığını ifade etti.

"Ekiplerimiz, su tankerleri ve özel ekipmanlar kullanarak yolları ve kaldırımları detaylı bir şekilde temizliyor" diyen Başkan Taşkın, özellikle yoğun araç trafiği ve insan sirkülasyonunun olduğu bölgelerde titiz çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Başkan Taşkın, temizlik çalışmalarının vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sürekli olarak devam edeceğini belirterek, "Toz ve toprak, solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Bu yüzden halkımızın sağlığı önceliğimizdir" diye konuştu.