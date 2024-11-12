Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı 20’ye yakın mahalle muhtarı, Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Ercan Gerçek ile bir araya gelerek, ilçedeki sulama suyu sorunları ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette muhtarlar, mahallelerinde yaşadıkları sulama suyu sıkıntılarını gündeme getirerek, bu sorunların çözülmesi için talepte bulundular.

Toplantıya katılan muhtarlar, bölgelerindeki sulama suyu probleminin çözülmesi için ortak hareket ettiklerini ifade ettiler. Muhtarlar adına açıklamalarda bulunan Mehmet Nuri Alan, ilçedeki sulama projeleriyle ilgili önemli bilgilere sahip olduklarını belirtti.

Beypınar ve Şilan Barajları ile ilgili bilgiler verildi

Mehmet Nuri Alan, toplantıda en çok merak edilen projelerden biri olan Beypınar Barajı’nın plan ve proje aşamasının 2025 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini ve aynı yılın sonunda yatırım ihalesine çıkılacağını açıkladı. Alan, ayrıca Şilan Barajı Projesi ile ilgili olarak da ön inceleme raporunun 2025 yılında tamamlanmasının beklendiği ve proje için herhangi bir engel bulunmadığı bilgisini aldıklarını belirterek Şilan Barajı’nın 95 metre duvar yüksekliği ve yaklaşık 30 bin dekar araziyi sulama kapasitesiyle bölgedeki sulama sorununa ciddi çözüm getireceği ifade etti.

Yarımcahan GES ve Yenice Barajı projeleri

Alan, ayrıca Yarımcahan GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımının programa alındığını ve şu anda ödenek beklediğini söyledi. Yenice Barajı ile ilgili olarak da inşaat aşamasına ilişkin bilgi aldıklarını belirten Alan, bu barajın hızlı bir şekilde tamamlanmasının hedeflendiğini ve Battalgazi ilçesinin sulama ihtiyacına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

İspendere Göleti ve diğer projeler için ödenek bekleniyor

Bunun yanı sıra, Battalgazi ilçesinin sulama suyu sorununa çözüm getirecek bir diğer proje olan İspendere Göleti’nin de yatırım programına alındığı, ancak bu projeye ilişkin ödenek beklentisinin sürdüğü ifade edildi.

Muhtarlar, DSİ 9. Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Ercan Gerçek’e, bölgelerindeki sulama suyu problemlerinin çözülmesi noktasında gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiler ve projelerin bir an önce hayata geçmesi temennisinde bulundular.