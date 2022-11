Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen kutlama yemeğinde ilçede görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek günlerini kutladı. Öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu hatırlatarak öğretmenlere karanfil hediye eden Başkan Güder, “Öğretmenlik dünyada gıpta edilecek iki husustan biridir” dedi.

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen kutlama yemeğinde ilçede görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek günlerini kutladı. Öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu hatırlatarak öğretmenlere karanfil hediye eden Başkan Güder, “Öğretmenlik dünyada gıpta edilecek iki husustan biridir” dedi.

Battalgazi Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle özel bir kutlama programı düzenlendi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tertip edilen program çerçevesinde ilçede görev yapan kadın öğretmenler, düzenlenen tur gezisi ile Medeniyetin Kalbi Battalgazi’deki tarihi mekanları gezdi. Tarih başkenti ilçede geçmişe doğru derin bir yolculuğa çıkan öğretmenler, Battalgazi Belediye si tarafından yaptırılan Kırkgöz Sahil Parkı Projesi ve Eskimalatya Meydan Projesi alanlarını da inceledi. Projelerin Battalgazi’nin güzelliğine güzellik kattığını aktaran öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde kendilerini unutmayan Güder’e gönülden teşekkürlerini iletti.

Gezi programının ardından öğretmenler, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder tarafından kendileri için hazırlanan kutlama yemeğine katıldı. Güder, öğretmenlere karanfil hediye ederek bu özel günlerini kutladı. Samimi bir ortamda geçen programda öğretmenle tek tek yakından ilgilenen Güder, zor ve meşakkatli şartlarda görev yapan öğretmenlerin her türlü övgüye layık olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerden Güder’e teşekkür

Kendileri için hazırlanan sürpriz karşısında mutlu olduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurcan Berber, "Bizim için çok değerli ve özel bir program oldu” derken, Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Yardımcısı Gökçen Durukoğlu ise “Böylesi bir günde düşünülmek kadar başkan güzel bir şey yoktur. Düşünülmüş olmak insanı gerçekten çok mutlu ediyor. Bir Malatyalı olarak hiç görmediğim yerleri gezdik. Gezimizde çok anlamlıydı. 22 yıldır çalışıyorum ve yeni nesiller yetiştirmek ve onlara dokunmak gerçekten anlamlı” şeklinde konuştu.

Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Arzu Ateş, “24 Kasım münasebetiyle düzenlenen gezi programına katıldık. Çok eğlenceli ve güzel bir programdı. Bizlere bu güzel programı tertip eden başkanımıza teşekkür ediyorum. Görmediğimiz bir çok bölgeyi gezdik. Görülmeye ve gezilmeye değer yerler. Herkese tavsiye ederim. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e kıymetli eşleri Yıldız Güder hanımefendiye teşekkür ederim” dedi.

Orduzu Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulu Müdürü Gül Karataş ise “Battalgazi’mizin en popüler yerlerini gezmek bizleri çok onurlandırdı. Diğer okul idarecilerimizle de tanıştık. Battalgazi’de tarih yatıyor, medeniyet yatıyor. Bu tarih

yolculuğuna çıktıktan sonra ilçedeki bazı yatırımları da inceledik. Çok başarılı çalışmalara imza atılmış. Bugünde bizleri unutmayan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu kutlu hizmeti bir güne sığdırmak yanlış olur”

Dünyada gıpta edilecek iki husustan birinin öğretmenlik mesleğinin olduğuna dikkat çeken Başkan Güder, “Kıymetli öğretmenlerimizi bu anlamlı günde ilçemizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Öğretmenlerimiz cefakar bir hizmete talip olan kişilerdir. Çocuklarımızın kaptanı ve kahramanısınız. Birçok kademedeki insanlar bu konumlara gelmiş ise bunlar sizlerin eseridir. Bunlarla ne kadar övünseniz inanın azdır. Sizin gibi değerli insanların elinde yetişen bireyler olarak bizlerinde sorumlulukları ve hassasiyetleri var. Bu sorumlulukları yerine getirmek için inanın gece gündüz çalışıyoruz. Öğretmenlerimizin de kan bağı olmayan birçok evladı için ne kadar çırpındığına şahitlik ediyoruz. İlim irfan noktasında Türkiye’mizin her noktasına giderek insanlar yetiştirmek, toplumu değiştirmek ve dönüştürmek noktasında ciddi bir mücadele veriyorsunuz. Emeğinize yüreğinize sağlık. En içten dileklerimle hepinizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizlerin yaptığı bu kutlu hizmeti bir güne sığdırmak yanlış olur. Toplumları değiştiren, toplumlara yön veren ve nesiller yetiştirme noktasında elinizden gelen çaba ve gayreti sarf ettiğiniz için siz kıymetli öğretmenlerimiz bizim başımızın tacıdır. Göreve geldiğim günde de verdiğim ilk talimat şöyleydi: ‘Milli Eğitim camiasından gelen hangi talep olursa olsun, o talebe özel olarak eğilmenizi istiyorum’ oldu. Eğitim daha da ileriye taşıma noktasında Battalgazi Belediyesi olarak ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Milli Eğitim Müdürümüz ile sürekli istişare içerisindeyiz. Eğitim yanı sıra ilçemize birçok yatırım gerçekleştirerek Battalgazi’mizin değerlerini ortaya çıkardık. Sizler öğrencilerimizin üzerinde büyük emek sarf ediyorsunuz bizlerde ilçemizin güzelleşmesi adına büyük emekler sarf ediyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz için üzerimize düşen tüm yükümlüğü yerine getirmek için biz her zaman hazırız. Sizin koşullarınızı güzelleştirme, yaşam standartlarınızı yükseltmek adına hocalarımızın emrindeyiz. Öğretmenlerimiz her daim gönlümüzde. Allah sizlerden razı olsun. 24 Kasım Öğretmenler gününüzü tebrik ediyorum” dedi.