Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, “17 Ocak Meydana Getirici Çocuklar Günü”nü özel bir etkinlik ile kutladı. Etkinlik çerçevesinde kırsal mahallelerde bilime meraklı öğrenciler, Battalgazi Beceri Atölyeleri’nden eğitimlerini alarak yeni buluşlar üretmek için kıyasıya yarıştı.

Geleceğin teminatı gençlere ve onların eğitimine büyük destekler verdiği bildirilen Battalgazi Belediyesi, 300 yıl önce ilk yüzme paletlerini 12 yaşında bulan Benjamin Franklin’in doğum yıldönümü olarak kabul edilerek tüm dünyada kutlanan “17 Ocak Meydana Getirici Çocuklar Günü” dolayısıyla bir etkinliğe imza attı. En genç bilim insanlarının başarılarını kutlamak ve daha fazla çocuğu meydana getirici olmaya teşvik etmek amacıyla kutlanan bu önemli günde, ilçedeki kırsal mahallelerde de bilime meraklı öğrencileri Battalgazi Beceri Atölyeleriyle buluşturan Battalgazi Belediyesi, öğrencilere Üretim Becerileri-Robotik Kodlama ve 3B yazıcı üzerine eğitimler verdi. Uzman öğreticiler tarafından verilen eğitimlerden yararlanan öğrenciler, sıra dışı fikirleriyle yeni buluşlar üretmek için kıyasıya yarıştı. Öğrenciler, düşünme becerilerini ve hayal güçlerini Battalgazi Beceri Atölyeleri’nde geliştirerek eğlenceli bir gün geçirdiler.

Öğrencilerden Battalgazi Beceri Atölyesine övgü

Battalgazi Beceri Atölyeleri’nde verilen eğitimlerden çok etkilendiğinin altını çizen Zeynep Yıldız isimli öğrenci, “Battalgazi Beceri atölyelerinde Fen Bilimleri ve teknoloji hakkında bilgiler edindim. Teknolojinin günlük hayatımızdaki yerini gördüm. Benim için çok güzel ve eğlenceli bir etkinlik oldu. Bu atölyelerimizden aldığımız eğitimler beni bilime yönlendirdi. Evdeki boş zamanımda farklı şeylerle uğraşmam gerektiğini öğrendim. Bu atölyeler gerçekten çok faydalı. Tüm öğrenci arkadaşlarımızın bu atölyelerden yararlanması gerek” dedi.

Erdem Bağcı isimli öğrenci ise “Ben 8 sınıf öğrencisiyim. İlk kez bu atölyeleri gezdim. Çok güzel atölyeler. Robotik Kodlama ve 3B yazıcı üzerine eğitimler aldık. Burada gördüğüm projeler beni buluş yapmaya yönlendirdi. Teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Çok güzel bir etkinliğe imza atıldı”

Etkinliğe katılan Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, “Bu özel günde güzel bir etkinliğe imza atan Battalgazi Belediyemizi kutluyorum. Kırsal mahallelerimizde keşfedemediğimiz öğrencilerimiz vardı. Bu öğrencilerimizi keşfetmek adına gerçekten çok anlamlı bir etkinlik oldu. Bilime merakı olan kırsaldaki öğrencilerimizin bu atölyelerden faydalanması gerçekten takdire şayan bir durum. Bu yavrularımızın içinden geleceğin bilim adamları çıkacak. İnşallah bu atölyelerimizden ilçedeki tüm öğrencilerimiz faydalanacak. Bu anlamda Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“Her koşulda çocuklarımızın yanındayız”

Etkinlikte konuşan Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, öğrencilerin üretimin gücünü keşfederek hayallerini ürüne dönüştürme konusunda belediye olarak her zaman yardımcı olduklarını dile getirdi. Sarıgül, “Türkiye’nin aydınlık yarınları çocuklarımız, bizim için çok önemli. Onların gelişimi, eğitimi bizler için çok değerli. Geleceğimize ışık tutan çocuklarımızın bir çok alanda kendilerini geliştirmeleri için Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in talimatlarıyla Battalgazi Belediyesi olarak elimizden gelen tüm imkanları sağlıyor ve onların her alanda gelişimlerini değerli buluyoruz. Bizlerde bu önemli günde çocuklarımızın içindeki keşfetme duygusunun pekiştirilmesi, hayal dünyalarını geliştirmeleri için güzel bir etkinlik düzenliyoruz. Kırsal mahallelerimizde bilime meraklı öğrencilerimizi, Sosyal Yaşam Merkezimizde faaliyetlerine aralıksız olarak devam eden, geleceğin çocuklarının ve bilim adamlarının yetiştiği Battalgazi Beceri Atölyelerimiz ile buluşturduk. Çocuklarımız, burada uzman öğreticilerimiz tarafından uygulamalı eğitimlerini aldı. Hayallerindeki fikirleri ve icatlarını atölyelerimizde uygulamalı olarak sergilediler. Bilim sevgisinin aşılanması, bilim sevdasının yaygınlaşması, çocukların bilime olan ilgilerinin artması açısından çok anlamlı bir etkinliği hayata geçirdiğimizi düşünüyorum. Battalgazi’mizde neden yeni fikirler veya yeni buluşlar çıkmasın. Battalgazi Belediyesi olarak, insanlığa yarar sunmak adına hangi çocuğumuz bir cihaz veya yeni bir fikri varsa, bugüne kadar hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olduk, olmaya da devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman, her koşulda yanındayız” dedi.