Battalgazi Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program ile ilçede eğitim gören öğrenciler, Çanakkale Milli Mücadele Kampı’na katılmak için Çanakkale’ye uğurlandı.

Milli Mücadele Kampı programı çerçevesinde, Battalgazi Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlere milli bilinci aşılamak ve gençlerin milli mücadele ruhunu yerinde görmelerini sağlamak amacıyla Çanakkale gezisi düzenlendi. Çanakkale Milli Mücadele Kampı’na katılan öğrenciler, Çanakkale’de kahramanlık mücadelesi verilen alanları ve şehitlikleri gezme fırsatı bulacak. Battalgazi ilçesinde öğrenim gören 30 öğrencinin katılımıyla düzenlenen gezi programı vesilesiyle, gençler hem deprem psikolojisinden kurtulacak hem de tarihi kültürü yerinde görerek.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in gençlere her daim destek verdiğini belirten AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, “Gençlik Spor Bakanlığımız ve Battalgazi Belediyemizin ortalığında yapılan bu çalışma, Malatyalı gençlerin gelişimi açısından çok önemli ve değerli. Yaşamış olduğumuz depremin üzerimizde büyük bir psikolojik sıkıntısı oldu. Gençlerimizi en güzel şekilde destekleyebilmek adına böylesi şehir dışı programlarına AK Parti Gençlik Kolları olarak çok önem veriyoruz. Battalgazi Belediye Başkanımız gençlere her daim destek veriyor. Ne zaman kapısını çalsak bizleri geri çevirmiyor. Biz kendisinden Battalgazi’nin abisi diye bahsediyoruz gençler olarak. Allah razı olsun, başkanımız her zaman gençler için imkan ve fırsat oluşturuyor. Ben Osman Güder başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Söz konusu gençler olunca akan suların durduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlere önem verdiğini ve onları geleceğe hazırlama noktasında ciddi gayretleri olduğunu söyledi. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Güder, “Bu vesileyle gençlerimizi milli mücadelenin devleştiği, Türkiye’nin bağımsızlık sembolü olan Çanakkale’ye gönderiyoruz. Gençlerimiz orada üzerlerine türkülerin, ağıtların yakılmış olduğu, toprakla buluşan ceddimizin, atalarımızın nasıl bir mücadele verdiklerini yerinde görüp hissedecekler. 6 Şubat depreminin ardından gerek fiziki gerekse psikolojik anlamda hasarlar oluştu insanlarda. Çocuklarımız ve gençlerimiz bundan en çok etkilenen kesim oldu. Bizler de onların yanında olduğumuzu hissettirmek adına böyle bir programı düzenledik. Gençler bizim geleceğimiz. Gençler söz konusu olunca akan sular duruyor. Emaneti teslim edeceğimiz gençlerin donanımlı ve sağlıklı bir şekilde yetişmesi lazım. Bu noktada elimizden ne geliyorsa yaptık, yapamaya devam edeceğiz.” dedi.

Gezi programına katılan Sefa Düzenli isimli genç ise “Osman Başkanımıza ve Battalgazi Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız bizlere her zaman bu tarz imkanları sunuyor. Ne zaman kapısına gitsek ne zaman gençlik için bir proje sunsak hiç şüphesiz her zaman isteklerimizi gerçekleştiriyor. Allah razı olsun çok teşekkür ederiz başkanımıza.” ifadelerini kullandı. Efehan Güler isimli genç ise, “Bize bu imkanları sunduğu için Osman Başkanımıza özellikle teşekkür ederim. Çanakkale gezisine 30 arkadaş hep birlikte gideceğiz. Çanakkale Milli Mücadelenin devleştiği bir ilimiz. Orada tarihimizi görüp hissedeceğim için çok mutluyum" diye konuştu.