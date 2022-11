Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, tüm dünyayı kasıp kavuran ve kısa sürede ülke genelinde en popüler oyunlarından olan Valorant ve League of Legends oyunlarının yer alacağı “Liselerarası Online E-spor Turnuvası” düzenlenecek.

Sporda marka şehir olmak ve gençlerin sporun her dalında başarılı olabilmesi için çeşitli spor tesislerini ilçeye kazandırdığı bildirilen Battalgazi Belediyesi, tüm dünyadan milyonlarca gencin büyük ilgi gösterdiği E-spor dünyasına da hızlı bir giriş yapıyor. Popülerliği her geçen gün daha artan elektronik sporlara (e-spor) yönelik Battalgazi’de özel bir turnuvanın daha startını veren Battalgazi Belediyesi, Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye E-spor Federasyonu’nun işbirliğiyle Liseler Arası Online E-spor Turnuvası düzenliyor. Valorant ve League of Legends iki oyunun yer alacağı turnuvada başvurular ise 28 Kasım’da başlayacak. Malatya’da tüm lise öğrencilerinin katılım sağlayabileceği bu özel turnuvada son başvuru tarihi ise 11 Aralık olarak belirlendi. Turnuvaya katılmak isteyen E-Sporseverler, www.esportsleagueturkey.com web sitesinden ücretsiz olarak başvurularını gerçekleştirebilecekler. 19 Aralık’ta start alacak turnuvada dereceye giren sporculara Valorant oyununda 100.000 VP ve League of Legends oyununda ise 100.000 RP ödül hediye verilecektir. Heyecan ve rekabet dolu bir atmosferde gerçekleştirilecek olan Liseler Arası Online E-spor Turnuvası, Youtube ve Twitch kanallarından da canlı olarak yayınlanacak.

“Tüm gençlerimiz turnuvamıza davetlidir”

Malatya’daki gençleri Battalgazi’de düzenlenen E-Spor turnuvasına davet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “E-spor turnuvasını düzenleme noktasında gençlerimizin isteğini dikkate almamak mümkün değil. Gençlerimiz için güzel bir turnuva organize ettik. Bu turnuva ile bu alanda yetenekli olan sporcuları bir araya getiriyoruz. Amacımız her alanda başarılı sporcular yetiştirmek. Sadece E-spor değil sporun her alanında bilinen bilinmeyen tüm spor branşlarında ev sahipliği yaparak tarihi ile anılan ilçemizi sporla anılan ilçe yapma yolunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz ödüllü E-spor turnuvamıza tüm gençlerimiz davetlidir” dedi.