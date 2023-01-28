Malatya Battalgazi Belediyesi, bu kez de ödüllü “Ayak Tenisi Turnuvası” düzenliyor. 15 yaş ve üzeri gençlerin 3’er kişilik takımlar halinde başvuru yapabileceği turnuvada son başvuru tarihi ise 13 Şubat olarak açıklandı.

Malatya Battalgazi Belediyesi, bu kez de ödüllü “Ayak Tenisi Turnuvası” düzenliyor. 15 yaş ve üzeri gençlerin 3’er kişilik takımlar halinde başvuru yapabileceği turnuvada son başvuru tarihi ise 13 Şubat olarak açıklandı.

Battalgazi Belediyesi, farklı spor branşında düzenlediği etkinliklerle her yaştan sporseveri bir araya getirmeye devam ediyor. Sağlıklı bir gelecek için gençleri sporla buluşturmaya devam eden Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu kez de ödüllü “Ayak Tenisi Turnuvası”nın startı verildi. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ayak Tenisi Federasyonu’nun işbirliği ile ilçede ilk kez düzenlenecek olan bu özel turnuva, büyük rekabete ve heyecana sahne olacak.

Son başvuru tarihi 13 Şubat

Son başvuru tarihinin 13 Şubat Pazartesi günü olacağı turnuva, 15 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan fikstür çekiminin ardından 21 Şubat Salı günü start alacak. 15 yaş ve üzeri gençlerin 3+1’er kişilik takımlar halinde başvuru yapabileceği turnuvanın kazananı ise büyük ödülün sahibi olacak. FİFTA ve ATF oyun kurallarının geçerli olacağı turnuvaya katılmak isteyen takımlar, Ayak Tenisi Federasyonu’nun (İban: TR89 0013 4000 0188 2917 3000 01) hesabına 100 TL para yatırarak, Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

Düzenlenecek olan Ayak Tenisi Turnuvasına katılım sağlayan ve turnuvada şampiyon olmayı başaran takım, Malatya’yı bölge şampiyonasında temsil etme hakkı da elde edecek. Bölge şampiyonasında başarı sağladığı takdirde ise Malatya’yı Türkiye Şampiyonasında temsil edecek.

Dereceye giren üç takıma para ödülü

Üç set üzerinden 2 seti kazananın galip geleceği turnuvada dereceye giren üç takıma Battalgazi Belediyesi tarafından çeşitli para ödülü verilecek. Turnuvada şampiyon olan takım 3 bin TL, ikinci olmayı başaran takım 2 bin TL ve üçüncü olmayı başaran takım ise 1 bin TL para ödülü ile ödüllendirilecek.

“Tüm gençlerimiz turnuvamıza davetlidir”

Malatya’daki tüm gençleri Battalgazi’de düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvasına davet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gençlerimizin her zaman ön planda tutulduğu ilçemizde onların isteğini ve taleplerini dikkate almamak inanın mümkün değil. Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimiz için güzel bir turnuva daha organize ettik. Bu turnuvayla sağlıklı bir gelecek için gençleri sporla buluşturuyoruz. Tarihi ile anılan ilçemizi sporla anılan ilçe yapma yolunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz bu özel turnuvamıza tüm gençlerimizi davet ediyoruz” dedi.