Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından Karakaya Baraj Gölü kenarında yaptırılan Kırkgöz Sahil Parkı Projesi hızla ilerliyor.

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından Karakaya Baraj Gölü kenarında yaptırılan Kırkgöz Sahil Parkı Projesi hızla ilerliyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan ve meclis üyeleri ile birlikte yapımı devam eden Kırkgöz Sahil Parkı Projesi alanında incelemelerde bulunarak, birim müdüründen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İçerisinde, piknik alanı, çocuk oyun alanı, kuş gözlem kulesi, seyir anfi ve foto alanı, dinlenme ve gezi alanları, doğal seyir ve oturma alanı, su kenarı pergole, otopark, seyir terası ve özellikle yeşil alanlarının ön plana çıktığı bu dev projede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

“Cumhur ittifakına yakışan çalışmalar yapılıyor”

Battalgazi’nin geleceğine yönelik önemli hamlelerin yaptığına dikkat çeken İlçe Başkanı İlhan, “Battalgazi’nin başarılı başkanına ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya’da böyle bir proje inanın yok. Harika bir çalışma ortaya koyuluyor. Ekip tüm hızıyla çalışıyor. Sürekli böyle projeler söylendi ama hayata geçmedi. Osman Güder başkanımız bu ve bunun gibi dev projelerin startını vermeyi başardı. Rabbim kendisine güç kuvvet versin. Başkanımızla gurur duyuyoruz, övünüyoruz. Cumhur ittifakına yakışı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu.

“Malatya’nın göz bebeği Battalgazi olacak”

Kırkgöz Sahil Parkı Projesi ile Malatya’nın gözbebeğinin Battalgazi olacağını vurgulayan Başkan Güder ise “Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı ve meclis üyelerimizle birlikte ilçemizin turizm imkanlarının tanıtılması ve alternatif turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi açısından beyaz saray olarak tabir edilen yerde hayata geçirdiğimiz Kırkgöz Sahil Parkı proje alanındayız. Battalgazi Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz proje ile Malatya’ya güzel bir alan kazandırıyoruz. Ciddi bir bütçe ile hayata geçirdiğimiz Kırkgöz Sahil Parkı projemiz ile Malatya’nın gözbebeği Battalgazi olacak. Arkadaşlarımız çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Projemizin herkesimden beğeni topladığı zaman bizlerde bununla gurur duyuyoruz. Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı olsun” dedi.