Battalgazi Belediyesi zabıta ekipleri, hijyen kuralları ve vatandaş sağlığına öncelik vererek ilçede kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların sağlığını ve haklarını koruma amacıyla yıl boyunca aralıksız denetimler gerçekleştiriyor. Yeni yıl öncesinde yapılan son denetimlerde ise ilçedeki esnaf, hijyen kuralları konusunda bilgilendirilirken, esnafa yeni yıl tebriği ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Denetimler kapsamında zabıta ekipleri, işyerlerini tek tek ziyaret ederek hijyen standartlarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Ayrıca esnafa hijyen kurallarıyla ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Ekipler, iş yeri sahipleriyle birebir iletişim kurarak öneri ve talepleri dinledi. Bu kapsamda, esnafla olumlu bir diyalog geliştirilerek farkındalık oluşturuldu.

Başkan Taşkın’dan Tebrik ve Mesaj

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin ilçede sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturma hedefiyle özverili bir şekilde çalıştığını vurguladı. Taşkın, “Esnafımızla el ele vererek Battalgazi’de hijyen standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Yeni yılın esnafımıza ve vatandaşlarımıza sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Zabıta Amiri Mehmet Yücel ise zabıta ekiplerinin dağıtımı esnasında, "Battalgazi Belediyesi zabıta ekipleri olarak ilçemiz genelinde bulunan fırın, kasap, lokanta gibi işyerlerinin denetlenmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla Belediye Başkanımız Bayram Taşkın tarafından verilen talimatla bir paket dağıtıyoruz. Bu paket içerisinde uyulması gereken kurallar ve bazı hediyelerimiz var. Esnafımız ve vatandaşlarımızın daha fazla duyarlı olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.