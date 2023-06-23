Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan alt yapı çalışmaları sonrasında yolları bozulan Hasırcılar Mahallesi’nde 10 kilometrelik sathi asfalt çalışması yapılıyor. Mahalle sakinleri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in “Asfaltsız yolumuz kalmayacak” diyerek asfalt çalışmasına hız veren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hasırcılar Mahallesi’nde 10 kilometre birinci kat sathi asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Alt yapı kurumları tarafından yapılan çalışma sonucu bozulan yollar asfaltlanırken mahalledeki yol sorunları da çözüme kavuşturuluyor. İlçe genelinde bozulan yolların asfaltlanması için çok yoğun çalışan ekipler Hasırcılar Mahallesi’ndeki çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyor. Mahalleye yapılan asfalt serimi için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür eden Hasırcılar Mahallesi Muhtarı Mustafa Güllü, “Battalgazi Belediyemiz şuan sathi kaplamaya başladı. Mahalle içerisinde bozulan 10 km bir yolumuz var. Burası bittikten sonra diğer yerlerimize de geçilecek. Özellikle Battalgazi Belediye başkanımız Osman Güder’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyük bir hizmet yapılıyor. Bayram sonrasında inşallah girilmeyen yerlere de girilecek. Toz topraktan göz gözü görmüyordu. Her araç geçişinde mahalle sakinleri büyük sıkıntı yaşıyordu. Çok şükür artık borun ortadan kalmış oldu” dedi. Mahalle sakinlerinden Hasari Dönmez de, “Evimizin önünde oturamıyorduk tozdan dumandan. Şuan yollarımız yapılıyor. Artık daha rahat edeceğiz. Bundan sonra da çalışmaların devamını diliyorum. Başkanımız Osman Güder’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.