Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, zabıta ekipleriyle birlikte market denetimi gerçekleştirdi. Raflardan kasaya kadar her detay incelenirken, halkın güvenli alışveriş yapabilmesi için kontrollerin devam edeceği vurgulandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, zabıta ekipleriyle birlikte ilçedeki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Son denetimde 15 farklı ürün incelenirken, gramaj ve fiyat kontrolleri yapıldı. Reyon ve kasa fiyatlarının uyumluluğu denetlenirken, gıda reyonundaki ürünlerin son kullanma tarihleri de kontrol edildi.

Başkan Taşkın, yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirterek, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerin devam edeceğini vurguladı. Başkan Taşkın, denetim sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün market denetimine devam ettik. Şu anda içinde bulunduğumuz markette 15 tane ürün üzerinde denetim yaptık. Gramaj ve fiyat denetimi gerçekleştirdik. Kasadaki fiyat ve gramaj ile reyondaki fiyat ve gramaj birbiriyle uyumlu mu diye 15 ürün üzerinden numune aldık ve denetim yaptık. Ayrıca görevli arkadaşlarımızla birlikte gıda reyonunda son kullanma tarihlerini inceledik. Bu marketimizde şimdilik bir olumsuzluk yok. Bu denetimleri halkımızın sağlığı için sık sık yapacağız. Hemşehrilerimizin güven içinde alışveriş yapmaları için tüm ekiplerimizle market denetimlerimiz devam edecek."

Battalgazi Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak için marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Gramaj, fiyat ve son kullanma tarihi kontrolleriyle haksız fiyat artışlarının ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.