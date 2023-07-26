Malatya’daki izcilik branşının en büyük destekçisi olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla asrın felaketini yaşayan 120 depremzede öğrenci, İstanbul Ümraniye’de düzenlenen Asrın Dayanışması Yaz İzci Kampı’na uğurlandı. Bir haftalık kampa katılan depremzede öğrencileri, Başkan Güder uğurladı.

6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinin öğrenciler üzerindeki izlerini silmek adına Battalgazi’de önemli etkinlikler ve çalışmalara imza atan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, izci öğrencileri de unutmadı ve “Asrın Dayanışması Yaz İzci Kampı”nın startını verdi. Battalgazi Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen ve 24 Temmuz’da İstanbul Ümraniye Kent Ormanı’nda başlayan kamp 30 Temmuz’da sona erecek. Malatya’dan toplam 120 depremzede öğrencinin katıldığı bu özel kampta öğrenciler, gönüllerince bir kamp dönemi geçirecek. Battalgazi Belediyesi önünden her yıl binlerce izciyi konuk eden kamp alanına hareket eden öğrencileri, Malatya’daki izcilik branşının en büyük destekçisi olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder uğurladı. Faydalı bir kamp dönemi geçirmeleri temennisinde de bulunan Başkan Güder, depremin izlerini birlik ve beraberlik içerisinde sileceklerinin altını çizdi. Düzenlenen kamp için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Elif Ecrin isimli öğrenci, “Depremi yaşadık evimiz yıkıldı ve enkaz altında kaldım. Deprem sonrası hemen İstanbul’a gitmiştim. Bu kampın psikoloji destek programı olacağını umut ediyorum. Yaşadıklarım ağır bir durumdu ve bu yaşadıklarımı unutmaya çalışıyorum” derken, Sevval Aydemir isimli öğrenci ise, “Konteyner kentte yaşıyorum. İzcilik kampı için geziye katıldım. Bizim için psikolojik bir destek olacak. Güzel bir kamp geçireceğiz inşallah. Başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Elanur Taşcı öğrenci ise, “Yolculuğumuz İstanbul’a ve ilk defa gidiyorum. Güzel bir etkinlik içerisinde kamp yapacağız. Depremden dolayı baya psikolojimiz bozuldu. Deprem sonrası güzel bir program olacağını düşünüyorum. Bu kamp ile azda olsa yaşadıklarımızı unutacağız. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Güzel bir kamp dönemi geçirmeleri temennisinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle yavrularımıza hayırlı yollar diliyoruz. Sağlıklı ve sıhhatli kamplarını tamamlayıp, Malatya’mıza gelmelerini temenni ediyorum. Herkesinde malumu olduğu gibi 6 Şubat’ta kıyametin provası niteliğinde bir felaket yaşadık. Yaşadıklarımızdan en fazla çocuklarımız etkilendi. Battalgazi Belediyesi olarak ilk günden bu yana depremin yaralarını sarıyoruz ve çocuklarımızın psikolojilerini düzeltmek adına da farklı aktiviteler gerçekleştiriyoruz. İzcilik kampı da bunlardan bir tanesi. Kıymetli yavrularımızın yaşadıklarını unutturmak için bu aktivitelerin önemini de biliyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak bu tür aktivitelerin devamını sağlayacağız. Her daim olduğu gibi bugünde gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Güzel bir kamp dönemi geçireceklerinden şüphem yok. Öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum, yolları açık olsun diyorum” dedi.