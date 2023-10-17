Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen “Battalgazi’de Çocuk Şenlikleri” devam ediyor. MALET Konteyner Kentte düzenlenen birbirinden renkli ve eğlenceli pek çok etkinliğin yer aldığı Çocuk Şenliğinde hem minikler hem de aileleri doyasıya eğlendiler.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla Battalgazi Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuklar için düzenlenen “Battalgazi’de Çocuk Şenliği” etkinliğinin bu haftaki durağı MALET Konteyner Kent oldu. Şenlikte yarışmalar, oyunlar ve ikramlar yapılırken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder şenliğin sevimli ziyaretçilerini yalnız bırakmadı.

Programda, Hacivat ve Karagöz oyunun yanı sıra yüz boyama, Nasreddin Hoca, müzikli eğlence ve çeşitli oyunlar oynandı. Çeşitli hediyelerin de verildiği şenlikte çocuklar doyasıya eğlenmenin tadını çıkardı. Aileler de çocukların mutluluğuna ortak olarak keyifli zaman geçirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder meydana gelen deprem sonrasında depremzede çocuklara psikososyal destek olması için bu tarz programlar düzenlediklerini ifade etti. Başkan Güder, “Depremlerde en çok etkilenenler çocuklarımız oldu. Çocuklar için Hacivat ve Karagöz oyunuyla, çeşitli gösterilerle, şarkılarla bir nebze olsun onlara destek olmak istiyoruz. Okullarımıza testler dağıtıyoruz. Dershaneye gidemeyen 12. sınıftaki çocuklarımıza da dijital kart veriyoruz. Bu kart ile telefona girdiğinizde öğretmenler ders verecek. Anlamadığınız konularda onlara soru sorabileceksiniz. Biz her alanda çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımız için daha yapacak çok işimiz var” dedi.

“Malatya’nın Her Yerinde Dönüşüm Olacak”

Yaraların sarılması için de çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Güder, “Kısa süre içerisinde sizleri nasıl konteynerlere taşıdıysak iki ay sonra yaklaşık bin 500 vatandaşımızı kalıcı konutlara taşıyacağız. Önümüzdeki yaz döneminde birçoğunuz konutlarınıza ulaşmış olacaksınız. Malatya’nın her yerinde dönüşüm olacak. Biz kentsel dönüşümü Şehit Fevzi Mahallesi’nde gerçekleştirdik. Yeni konutların içerisinde çocukların eğleneceği salonlar var. Zemin katta kadınların gidip oturabileceği, sosyal faaliyet yürütebileceği, farklı kursların verileceği kısımlar oluşturduk. Yeşil alanlar ve çocuk oyun alanlarının hepsini inşa ettik. Biz zamanla her mahallemizde inşa faaliyetlerine başlayacağız. Artık evlerinizde başınızı yastığa korkarak koymayacaksınız. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Battalgazi Belediyesi olarak 2020 yılından sonra Şehit Fevzi Mahallesi’nde 700 konut yaptık. Önümüzdeki günlerde 400 konutun daha temelini atacağız. İlçe genelinde dönüşümü sağlarken bir taraftan da depremde yıkılan evlerimizin yerine yeniden binaların inşa edilmesi için destek olacağız” ifadelerini kullandı.