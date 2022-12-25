Battalgazi’de dev bir proje daha hayata geçiriliyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 160 bin metrekare alanı içeren “Çarşıbaşı Alanı” projesinin startını verdi.

Battalgazi’de dev bir proje daha hayata geçiriliyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 160 bin metrekare alanı içeren “Çarşıbaşı Alanı” projesinin startını verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeşil alan oluşturma çalışmaları çerçevesinde dev bir projenin daha startını verdi. Battalgazi Belediyesi tarafından çalışmaları hummalı bir şekilde devam eden Kırkgöz Sahil Parkı Projesi, Derme Deresi Projesi, Eskimalatya Meydan Projesi’nin ardından Orduzu mahallesinde bulunan Çınar Park’ın devamı niteliğindeki “Çarşıbaşı Alanı” projesinde çalışmalar başladı. Mevcut Çınar Park ile Orduzu göletinin arasındaki 160 bin metrekare alanı içeren ve bünyesinde Bisiklet Yolları, Yürüyüş ve Mesire Alanları, Oturma ve Piknik Alanları, Çocuk Oyun Alanları, Bitki Parterleri’nin yer alacağı bu dev proje, Malatya ve Battalgazi’ye nefes olacak. 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanan projede, imar yolları açma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

“Yeşil Battalgazi’nin kimliğini daha da ileriye taşıyoruz”

Başkan Güder, yeşile önem veren bir belediye olduklarını belirterek, “Battalgazi’mize sorumluk bilinciyle yeni hizmetler, yeni çalışmalar, yeni projeler ile yolumuza devam ediyoruz. Malatya’nın ve Battalgazi’nin değerine değer katacak bir projenin daha startını verdik. Şuan bulunduğu yer Orduzu Pınarbaşı göletinin alt kısmı. Tarım alanı niteliğini kaybetmiş 400 dönümlük alanı Battalgazi Belediyesi olarak imara açtık. 400 dönümlük alan içerisinde bulunan 160 bin metrekarelik alanda startını verdiğimiz Çarşıbaşı Projesi ile Çınar Parkımızı birleştiriyoruz. Malatya ve Battalgazi için çok büyük bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Yeşil Battalgazi’nin kimliğini daha da ileriye taşıyacak proje, yeşil alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, spor alanlarıyla, bungalov tipi yapılar ile vatandaşlarımız burada her türlü ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecek, gönüllerince streslerini atacak. Çok güzel bir projeyi daha ilçemize kazandırıyoruz. Allah’ın izniyle 2023 yılında da tüm Malatyalıların hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Yeter ki iklim koşulları bize fırsat versin. Battalgazi Belediyesi olarak millete hizmet etme yolunda kar demeden kış demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizin doğal güzelliklerine sahip çıkarak geleceğe aktaracak projeleri hayata geçirmenin haklı gururunu da bir yandan yaşıyoruz. Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.