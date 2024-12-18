Battalgazi Belediyesi, ilçenin temizliğine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda düzenli olarak gerçekleştirdikleri yıkama çalışmalarıyla yolları çamurdan ve tozdan arındırarak ilçeyi daha temiz ve sağlıklı hale getiriyor.

Özellikle kış mevsiminde yağışlarla birlikte oluşan çamur, vatandaşlar için günlük yaşamı zorlaştırırken, Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu soruna etkin bir şekilde müdahale ediyor. Yolların çamurdan arındırılması için sıklaştırılan yıkama çalışmalarıyla, cadde ve sokaklar hem estetik açıdan temiz bir görünüme kavuşuyor hem de güvenli bir hale geliyor.

Ekipler, belirli bir program dâhilinde ilçenin dört bir yanındaki cadde ve sokakları yıkayarak vatandaşların daha temiz bir çevrede yaşamalarını sağlıyor. Yıkama çalışmaları sırasında su tankerleri ve özel ekipmanlar kullanılırken, yolların yanı sıra kaldırımlar da detaylı bir şekilde temizleniyor. Özellikle yoğun araç trafiği ve insan sirkülâsyonunun yaşandığı bölgelerde bu çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sadık Bay, temizlik hizmetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “İlçemizin her köşesinde temizliği ön planda tutuyoruz. Özellikle kışın yağışlarla birlikte oluşan çamura karşı yaptığımız yıkama çalışmalarıyla halkımıza hijyenik ve sağlıklı bir yaşam alanı sunuyoruz. Çalışmalarımız kesintisiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediyesi’nin düzenli olarak gerçekleştirdiği cadde ve sokak yıkama çalışmaları, vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyor. Temizlik faaliyetlerinin planlı ve sürdürülebilir şekilde devam edeceği belirtilirken, temiz bir çevre için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.