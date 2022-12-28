Malatya Battalgazi Belediyesi Nikah Memurluğu tarafından geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılı içerisinde toplam bin 212 çiftin nikah işlemi gerçekleştirildi.

Malatya Battalgazi Belediyesi Nikah Memurluğu tarafından geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılı içerisinde toplam bin 212 çiftin nikah işlemi gerçekleştirildi.

Bitmesine sayılı günler kalan 2022 yılı içerisinde "Hastalıkta ve Sağlıkta" diyen bin 212 çift, Battalgazi Belediyesi’ne başvurarak nikah işlemi gerçekleştirdi. Mutlu bir yuva kurmak ve hayatlarını birleştirmek için Battalgazi Belediyesi Nikah Memurluğu’na müracaat eden bin 212 çift, Belediyedeki Nikah Salonu ve Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı başta olmak üzere çeşitli salon ve mekanlarda gerçekleştirilen nikah işlemleriyle dünya evine girdiler. 2022 yılında Battalgazi’deki nikah sayısında 2021 yılına oranla artış yaşanırken, evlilik akitlerinin birçoğunu Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder gerçekleştirdi. Çiftlerin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak olan Başkan Güder, yeni evli çiftlere ömür boyu mutluluk dileyip çeşitli hediyeler ve kahve takımı hediye etti.

73 yaşında dünya evine girdi

Battalgazi’de kıyılan nikah ile yeni bir hayata yelken açan bin 212 çift, kıyılan nikah ile dünya evine girerken, en dikkat çeken nikah töreni ise 72 yaşındaki damat ile 73 yaşındaki gelinin nikahı oldu. 72 yaşındaki damat ile 73 yaşındaki gelin Battalgazi Belediyesi Nikah Salonunda mutluluğa “Evet” diyerek dünya evine girdi.

“Evlilik büyük bir öneme sahiptir”

Yeni evli çiftlere mutluluk dileyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bu dünyadaki kutsal birliktelik olan dinimizce de büyük bir öneme sahiptir. Yalnızlık sadece Allah’a mahsustur. Battalgazi Belediyesi Nikah Memurluğu olarak her yıl binlerce çiftimizin mutluluğuna ev sahipliği yapıyoruz. Bir ’evet’ ile mutluluklarına ortak, evliliklerine ise vesile oluyoruz. Bizler de zaman zaman çiftlerimizin nikah akdini gerçekleştiriyoruz, sevinçlerine ve mutluluklarına şahitlik ediyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak 2022 yılında bin 212 çiftçimizin nikahlarını kıymışız. Tüm çiftlerimize bir ömür boyu mutluklar diliyorum” dedi.