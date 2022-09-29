“4007 Bilim Şenlikleri Programı” çerçevesinde, Malatya’nın Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Battalgazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2.Battalgazi Bilim Şenliği, kortej yürüyüşünün ardından coşkuyla başladı. Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda başlayan ve 3 gün sürecek olan Şenliğe ilk günden ilgi yoğun oldu.

“4007 Bilim Şenlikleri Programı” çerçevesinde, Malatya’nın Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Battalgazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2.Battalgazi Bilim Şenliği, kortej yürüyüşünün ardından coşkuyla başladı. Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda başlayan ve 3 gün sürecek olan Şenliğe ilk günden ilgi yoğun oldu.

’4007 Bilim Şenlikleri Programı’ çerçevesinde Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürütücülüğü üstlendiği Battalgazi Belediyesi’nin ise ev sahipliğini gerçekleştirdiği 2.Battalgazi Bilim Şenliği, Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu önünde hareket edilip Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda son bulan kortej yürüyüşü ile başladı. Bilim kültürü ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim-teknoloji-toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılmasının amaçlandığı 2.Battalgazi Bilim Şenliği, 3 gün sürecek.

Şenlikte okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, lisans düzeyi öğrencilerinin yanında tüm bölge halkının bilim faaliyetlerine olan ilgisini ve hedef kitlenin eğitime sağladığı desteğin arttırılması için Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda kurulan 32 sabit atölye ile geleceğin öğrencilerine Doğa Bilimleri, Fen, Mühendislik, Matematik, Kültür, Sanat, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kodlama, Teknoloji ve Tasarım konularına uygun uygulamalı eğitimler verilecek.

Kervansaray’daki bilim şenliğine yoğun ilgi

Her yıl geleneksel olarak düzenlenecek olan ve bu yıl ikincisi düzenlenen 2.Battalgazi Bilim Şenliği, görkemli bir açılış ile start aldı. Büyük ilgi gören Bilim Şenliği, daha ilk gününde yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi ağırladı. Geleceğin öğrencilerinin hazırladığı çok önemli projeleri yakından inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler, 2.Battalgazi Bilim Şenliği’nin düzenlenmesinde büyük emeği olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz’a teşekkürlerini iletti.

“Bilimde önde olmak zorundayız”

Gençlerin güzel projeler yapmasının yarınlar için önemli olduğunu vurgulayan Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, “Gençlerimizin böylesine güzel projelerde buluşmaları, bizleri yarınlar için ciddi anlamda ümitlendiriyor. Öncelikle onlara, onları çalıştıran değerli öğretmenlerimize, onların ufkunu zenginleştiren değerli yöneticilerimize ve bizler ev sahipliği yapan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Bilim, dünya tarihi boyunca her zaman belirleyici güç olmuştur. O yüzden bilimde önde olmak zorundayız. Bilime ayrı bir önem vermek zorundayız. Arkadaşlarımızın birçoğu başarılı. Hepsini çok tebrik ediyorum” dedi.

2.Battalgazi Bilim Şenliği’nin açılış programına, Battalgazi İlçe Kaymakamı Erkan Savar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kılınç, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğrenci ve velileri katıldı.