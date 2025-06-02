Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte Malatya’nın Battalgazi ilçesinde başlatılan etkinlikler kapsamında, Yaygın ve Hasırcılar İlkokulu’nda düzenlenen şenlik programı öğrenciler ve ailelerinden büyük ilgi gördü.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından "Aile Her Şeydir" temasıyla düzenlenen etkinliklerde, çocuklar ve aileleri hem geleneksel hem de modern oyunlarla bir araya geldi. Etkinlik alanına kurulan oyun platformlarında mendil kapmaca, halat çekme ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunların yanı sıra sosyal etkileşimi artıran çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Katılımcılar, özellikle çocukların mutluluğuna ortak olurken, aileler çocuklarıyla birlikte aynı oyunların parçası olmanın keyfini yaşadı.

Etkinlikte konuşan Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Feridun Dilsiz, aile kavramının toplumun temelini oluşturduğuna dikkat çekerek, "2025’in Aile Yılı ilan edilmesini önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Dijital çağda çocuklarımızın kültürel değerlerle büyümesini sağlamak, onları ekran bağımlılığından uzaklaştırmak ve aile bağlarını güçlendirmek için bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz. Geleneksel oyunlarımız aracılığıyla hem mirasımızı yaşatıyor hem de aile bireylerinin birlikte zaman geçirmelerini teşvik ediyoruz" dedi.

Battalgazi Belediyesi, "Aile Her Şeydir" anlayışıyla başlatılan şenlik programlarını farklı mahalle ve okullarda sürdürmeyi planlıyor. Sosyal dayanışmanın ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan bu programların ilçede geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.