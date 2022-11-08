Battalgazi Belediyesi tarafından ailelere rehberlik etmesi amacıyla hayata geçirilen “Aile Akademisi” programının konuğu Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, Battalgazi’deki hayranlarıyla bir araya geldi.

Battalgazi Belediyesi tarafından ailelere rehberlik etmesi amacıyla hayata geçirilen “Aile Akademisi” programının konuğu Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, Battalgazi’deki hayranlarıyla bir araya geldi.

Toplumun yapı taşı olan aileyi korumak ve ebeveyn çocuk ilişkilerini daha sağlıklı hale getirmek amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından hayat geçirilen “Aile Akademisi” programları konferans dizisinin üçüncüsü Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya’nın katılımıyla yapıldı. Konferans dizisi çerçevesinde Yazar Hatice Kübra Tongar ve Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim’i Battalgazililerle buluşturan Battalgazi Belediyesi, bu kez de Yazar Kapaklıkaya’yı Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda sevenleriyle buluşturdu. Kişisel gelişim alanında önemli kitaplar yazan ve katıldığı birçok programda katılımcılara önemli bilgiler veren Yazar Kapaklıkaya, ailelere teknoloji ile aile arasındaki bağlar hakkında önemli tavsiyelerde bulundu. “Siyah Pantolon” hikayesi başta olmak üzere anlattığı duygu yüklü yaşanmış olaylarla 7’den 70’e herkesin ilgiyle takip ettiği programda katılımcılar, yaklaşık 2 saat süren programın ardından Yazar Kapaklıkaya ile hatıra fotoğrafı çektirerek, kitaplarını imzalattırdı.

Düzenlenen konferans öncesi Battalgazi’deki tarihi mekanları da gezen Yazar Kapaklıkaya, bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarih başkenti ilçeye adeta hayran kaldı. Battalgazi’ye bir kez daha geleceğini belirten Kapaklıkaya, tarihi mekanları gezdiği anılarını sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmedi. Yazar Kapaklıkaya, özellikle Osmanlı döneminin son sivil mimari eserlerinden olan 132 yıllık Battalgazi Yaşam Müzesi’ne (Poyraz Konağı) hayran kaldı. Kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak, iki katlı ve dikdörtgen planlı inşa edilen, ahşap merdivenleri, harem, selamlık ve hayat adı verilen bölümlerden oluşan konakta çocukluğuna doğru uzun bir yolculuğa çıkan Kapaklıkaya, bir kez daha gelmek için söz verdiği Battalgazi’de tertip edilen programdan ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e özel olarak teşekkürlerini iletti.

“İlçemizde güzel bir konferans dizisi başlattık”

Program öncesi kısa bir konuşma gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle bugün düzenlediğimiz bu güzel programa katılan tüm katılımcılara ve kıymetli Alişan Kapaklıkaya hocamıza hoş geldiniz diyorum. Battalgazi’mizde güzel bir konferans dizisi başlattık. Şuanda da düzenlediğimiz konferans dizisinin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Hınca hınç dolan salonumuzda birkaç şey söylemek istiyorum. Aile her şeyin başlangıcıdır. İnsanın hayatında olmazsa olmazıdır. İşte ailede bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Aile olmak için birey olmak lazım. Bireyler aileyi meydana getirir. Birey mutlu olursa aile mutlu olur. Aile mutlu olursa topluluklar mutlu olur. Hepimizin amacı bu mutluluğu birbirimize yaşatabilmektir. Bizlerde sizlerle bu mutluluğu beraberce yaşayabilmek adına birçok programlar düzenliyoruz ve şuanda da bu programlardan birindeyiz. Bu yıl Aile Akademisi programlarıyla sizlerle beraber olmaya çalışıyoruz. Bu tür programlarımız Battalgazi’mizde artarak devam edecektir” dedi.

Program sonunda Kapaklıkaya şahsına gösterilen yoğun ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini iletti. Battalgazi İlçe Kaymakamı Erkan Savar ve Başkan Güder de Kapaklıkaya’ya hediye takdiminde bulundu.