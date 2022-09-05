Battalgazi Belediyesi’nin ailelere rehberlik etmesi amacıyla hayata geçirdiği “Aile Akademisi” programlarının ilk konuğu olan Yazar Hatice Kübra Tongar, Battalgazililerle bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programda ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Battalgazi Belediyesi’nin ailelere rehberlik etmesi amacıyla hayata geçirdiği “Aile Akademisi” programlarının ilk konuğu olan Yazar Hatice Kübra Tongar, Battalgazililerle bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programda ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Toplumun yapı taşı olan aileyi korumak ve ebeveyn çocuk ilişkilerini daha sağlıklı hale getirmek amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından hayat geçirilen “Aile Akademisi” programları konferans dizisinin ilki Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda Yazar Hatice Kübra Tongar’ın katılımıyla yapıldı. Anne ve çocuk gelişimi eğitimi alanında kitaplar yazan, katıldığı birçok programda çocuk eğitimi hakkında bilgiler veren Yazar Hatice Kübra Tongar ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

“Bağırmayan Anne ve Babalar” konusunu ele alan Çocuk Gelişim Uzmanı ve Yazar Tongar, toplumun ana taşı olan aile kurumunu etkileyen sorunların tespiti ve aşılması, anne, baba ve çocuk ilişkileri üzerine ailelere geniş bilgiler verdi. Yoğun katılımın olduğu programa katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, aile yapısının bozulmaması adına bireylere önemli görevler düştüğünü ve özellikle ebeveynleri doğru yönlendirmek için bu konferanslar dizisini başlattıklarını ifade etti.

”Ailemizin yapısını korumalıyız”

Çocukların eğitiminin önemli olduğuna vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Çocuklar boş bir tarlaya benzer. O tarlaya güzel şeyler dikerseniz güzellikler çıkar. Müslümanız ve İslam ahlakı, peygamber ahlakı, Kuran ahlakı bizim birinci derece ahlakımız. Bu ahlakımızı korumalıyız. Ailenin toplumda çok önemli bir yeri vardır. Aile yapımızı bozmaya çalışan emperyaller ellerinden geldiğince çaba sarf ediyorlar. İşte görüyoruz teknolojiyle evlerimize girmişler. Peygamber efendimizin veda hutbesinde söylediği iki şey var. Kuran’ı Kerim ve Onun sünneti. Kuran’ı Kerimden ve Peygamber efendimizin sünnetinden sapmadığımız müddetçe kimse bizim istikametimizi bozamayacak. Allah her insanı sıratım müstakim üzerine dünyaya getirir. Onun annesi-babası onu farklı yönlere kanalize eder. Anne-Baba olarak da bizlere çok büyük sorumluluk düşüyor. Evlatlarımızın iyi bir evlat olması adına da tüm aileler çaba gayret sarf ediyorlar. Bizler de düzenleyeceğiz konferansların sizlere rehberlik etmesini hedefliyoruz. Teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu programdan sonrada hepimiz hissemize düşen payı alırız. Aile olmak için birey olmak lazım. Bireyler aileyi meydana getirir. Birey mutlu olursa aile mutlu olur. Aile mutlu olursa topluluklar mutlu olur. Hepimizin amacı bu mutluluğu birbirimize yaşatabilmek” ifadelerini kullandı.

Yazar Hatice Kübra Tongar da aileyi ön plana çıkaran konferanslar dizisini düzenleyerek ebeveyn çocuk ilişkileri üzerinden toplumun yapısına önem verdiği için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür etti. Program sonunda Başkan Güder, Tongar’a hediye takdiminde bulundu.

Her ay bir konuk ağırlanacak

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Aile Akademisi” programları çerçevesinde Ekim ayında Yazar Saliha Erdim, huzurlu ailenin şifrelerini Battalgazililere paylaşmak üzere Malatya’da olacak. Kasım ve Aralık ayında da Yazar Alişan Kapaklıkaya ve Yazar Said Ercan Aile Akademisi’nin konukları olacak.