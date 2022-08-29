Çalışmalarını "Aile Her Şeydir” prensibiyle sürdüren Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, aile kurumunu etkileyen sorunların tespiti ve aşılması sürecinde düzenleyeceği “Aile Akademisi” programları ile Battalgazililere rehberlik edecek. 4 aylık konferans programının ilk konuğu olan Yazar Hatice Kübra Tongar, ebeveyn ve çocuk ilişkisi üzerine ailelere geniş bilgiler verecek.

Çalışmalarını "Aile Her Şeydir” prensibiyle sürdüren Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, aile kurumunu etkileyen sorunların tespiti ve aşılması sürecinde düzenleyeceği “Aile Akademisi” programları ile Battalgazililere rehberlik edecek. 4 aylık konferans programının ilk konuğu olan Yazar Hatice Kübra Tongar, ebeveyn ve çocuk ilişkisi üzerine ailelere geniş bilgiler verecek.

Battalgazi Belediyesi, anne ve çocuk gelişimi eğitimi alanında kitaplar yazan, ulusal radyo ve TV kanallarında çocuk eğitimi programı hazırlayıp sunan Yazar Hatice Kübra Tongar’ı “Aile Akademisi” projesi çerçevesinde düzenlenecek olan konferans ile Battalgazililerle buluşturacak. 4 Eylül Pazar günü saat: 18.00’de Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan konferans programının konusu ise “Bağırmayan Anne ve Babalar” olacak. Programa konuşmacı olarak katılacak olan Çocuk Gelişim Uzmanı ve Yazar Tongar, aile kurumunu etkileyen sorunların tespiti ve aşılması, anne, baba ve çocuk ilişkileri üzerine ailelere geniş bilgiler vererek, Battalgazililere rehberlik edecek.

Birçok önemli isim Battalgazi’de konferans verecek

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan “Aile Akademisi” programları, 4 ayda 4 farklı konferans şeklinde gerçekleştirilecek. Aile Akademisi’nin ilk konuğu Yazar Hatice Kübra Tongar konferansının ardından, Ekim ayında Yazar Saliha Erdim, huzurlu ailenin şifrelerini Battalgazililerle paylaşacak. Kasım ve Aralık ayında düzenlenecek olan konferanslarda ise Yazar Alişan Kapaklıkaya ve Yazar Said Ercan Aile Akademisi’nin konukları olacak.

Yazar Tongar’dan özel davet

Konferansta toplumun en temel taşı olan aile üzerine Battalgazililere önemli bilgiler aktaracak olan Yazar Hatice Kübra Tongar, “Malatya, 4 Eylül Pazar günü saatler 18.00’i gösterdiğinde Ömer Halisdemir Konferans Salonunda sizleri bekliyorum. Bağırmayan anne babaları konuşacağız. Çocuklarımıza sınır çizerken sinirli olmak zorunda değiliz. Peki, ne yapalım? Bu soruların cevaplarını hep birlikte konuşacağız. Hepinizi bu güzel konferansa bekliyorum” şeklinde konuştu.

“Tüm vatandaşlarımız davetlidir”

Konferansa tüm vatandaşları davet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Alanlarında uzman ve Türkiye’de birçok konu üzerinde bilimsel çalışma yapan yazarlarımızı, Aile Akademisi konferanslarımız çerçevesinde ilçemizde ağırlıyoruz. Konferansımızın ilk konuğu Yazar Hatice Kübra Tongar, aile olmanın önemi üzerine önemli bilgiler verecek. Aile ne kadar sağlam olursa toplumumuzda o kadar sağlam olur. Bu

konferansa tüm ailelerimizi, çocuklarımızı, yeni bir aile kuracak gençlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı konferansımıza davet ediyorum” dedi.