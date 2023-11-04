Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla Çamurlu Mahallesi’nde hayata geçirilen proje ile 400 adet sosyal konutun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ilçede değişimi ve dönüşümü başlatarak ve depreme dayanıklı binalar inşa ederek vatandaşların hizmetine sunmak için projelendirdiği 200 Çamurlu Mahallesi’nde, 200 de Şehit Fevzi Mahallesi’nde olmak üzere toplam 400 adet sosyal konutun temeli atıldı.

Gerçekleştirilen törene Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, HÜDA-PAR İl Başkanı Mehmet İlker Dönmezer, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, basın camiası ve binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

“Battalgazi’mize ve Malatya’mıza hayırlı olsun”

Projenin hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların emekleri olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 2020’de Elazığ depremini yaşamıştık. Bu depremde ilçemiz de etkilenmişti. Biz yaşadığımız depremden ders çıkaran belediye olduk ve Cumhurbaşkanımızın sürekli söylediği kentsel dönüşüm konusunu kulağımıza küpe ettik. Şehit Fevzi Mahallemizde o gün başlatmış olduğumuz dönüşüm ile 679 konut, 18 adet iş yeri ve sosyal tesis projesini Ağustos ayında bitirdik ve Eylül ayında hak sahiplerine teslim ettik. O gün dönüşüm konusunda bize karşı çıkanlar, bugün dua ediyorlar ve diğer mahallelerde de dönüşümlerin başlatılması isteklerini bizlere iletiyorlar. Hayata geçirdiğimiz projeler ve dönüşüm projemizle İl belediyelerinin gerçekleştiremediği icraatları, biz Battalgazi Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Bakanımız Bülent Tüfenkci’nin girişimleri sonucu Salı günü Şehitfevzi bölgesinde, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın katılımlarıyla anahtar teslim törenini gerçekleştirmiş olacağız. Battalgazi’mize ve Malatya’mıza hayırlı olsun” dedi.

“Yerel yönetimler taşın altına gövdesini koymalı”

Uzun süre önce kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Güder, “Devletimiz bir taraftan yeni konutları inşa ederken yerel yönetimler de bu taşın altına gövdesini koymalı. Tüm ekonomik girdileri Battalgazi Belediye’miz tarafından karşılanarak bugün İnderesi Çamurlu Mahallesi’nde 200 konutumuz, Şehitfevzi Mahallesi’nde 200 konutumuz olmak üzere toplamda 400 adet sosyal konutumuzun temelini atıyoruz. Özellikle depremde hak sahibi olamayan kiracılar ve ev alma durumu olmayan vatandaşlarımızı bundan sonraki çalışmalarla da konut sahibi yapmayı hedefliyoruz. Valimiz, vekillerimiz, teşkilatlarımız, Büyükşehir’imiz, Yeşilyurt’umuzla birlikte bundan sonra da hızlı bir şekilde Malatya’mızda kentsel dönüşümü inşa etmek adına gayretlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Bu memlekete nasıl hizmet edileceğini gösterdiler”

Projenin mimarı Başkan Güder ve ekibine teşekkür eden Malatya Valisi Ersin Yazıcı, “Deprem değil, bina öldürür gerçeğini bu temel atma töreninde bir kez daha hatırlıyoruz. Bu manada Battalgazi Belediyemizi ve Osman başkanımızı böyle bir projeyi yaptıkları için ve devamının da geleceğine inanarak huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediye’miz hizmetlerinin bir kısmını gösterdiler. Nasıl bu memlekete, bu insanlara hizmet edileceğini gösterdiler aynı zamanda. Bu tür yatırımlarla şehrin nasıl ayağa kalktığını göreceksiniz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Tarihinin en zor dönemini atlattığını vurgulayan AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, “Malatya’mızda bu tür projeler kalkınmamızda, toparlanmamıza, yeniden Malatya olmamıza vesile olacak diye ümit ediyorum. Başkanımız göreve geldiğinden bu yana Battalgazi’de güzel icraatlara, projelere imza attı. Bu projelere bir yenisini daha ekleyen başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “Bana göre depremde en çok zarar gören kesim kiracılardı. Sosyal konut Malatya’da bu yüzden çok önemli. Mağdur olan kiracıların, hak sahibi olamayanların ev sahibi olma noktasındaki gayretinden dolayı Osman başkanıma teşekkür ediyorum. Gösterimde izlediğimiz uzun videonun başkanın yaptığı hizmetlerin sadece bir kısmını içerdiğini, devamının da olduğunu biliyoruz. Proje kitabına bir yenisini daha ekleyen başkanımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i bölgenin gelişmesi açısından seçtiği yer için tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, “Bugün temel atma törenine katıldık, inşallah anahtar teslim törenine de hep birlikte katılacağız. Emeklerinden dolayı kendilerine ve ekibine, burada çalışacak olan emektarlara teşekkür ediyorum” dedi.