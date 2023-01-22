Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” çerçevesinde ilçedeki 400 dar gelirli ailenin evi doğal gaz sobasıyla ısınıyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de soğuk kış ayını sıcak ve huzurlu geçiren Toptaş ve Kaymak ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” çerçevesinde ilçedeki 400 dar gelirli ailenin evi doğal gaz sobasıyla ısınıyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de soğuk kış ayını sıcak ve huzurlu geçiren Toptaş ve Kaymak ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Battalgazi Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ortaklaşa olarak hayata geçirilen “Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” çerçevesinde ilçedeki dar gelirli ailelerin evine ücretsiz doğal gaz sobası bağlandı. Hem hava kirliliğinin önüne geçmek hem de dar gelirli ailelerin ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje çerçevesinde ilçede örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atılırken, Orduzu, Hanımınçiftliği, Eskimalatya, Hatunsuyu, Yıldıztepe, Battalgazi ile Taştepe mahallerinde oturan ve doğal gaz altyapısının bulunduğu 400 dar gelirli aile bu doğal gaz desteğinden faydalandı. Proje çerçevesinde teknik açıdan uygun olan konutlara kurulan doğal gaz sobası ile kış ayını rahat geçiren aileler, projeyi hayata geçiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

Kış ayını rahat geçiren aileler mutlu ve huzurlu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte toplam maliyeti 7 milyon olan proje çerçevesinde doğal gaz sobaları bağlanan Hanımınçiftliği ve Battalgazi Mahallesinde ikamet eden Toptaş ve Kaymak ailelerini ziyaret etti. Güler yüz ve dualarla karşılanan Çakır ve Güder, ailelerle uzun uzun sohbet ederek başka bir ihtiyaçlarının olup olmadığını da sordu. Ailelerin çay ikramını da geri çevirmeyen Çakır ve Güder, sosyal devletin gereğini yerine getirdiklerine dikkat çekerek, projenin devamını sağlayacaklarının altını çizdiler.

92 yaşındaki Zeynep teyzeden Güder’e övgüler

Proje ile soğuk kış ayında rahat bir nefes aldığını belirten 92 yaşındaki Zeynep Toptaş isimli teyze, Başkan Güder’e övgüler yağdırarak, “Allah başkanımızdan bin kere razı olsun. Mutlu olduk. Ben 92 yaşındayım ve hastayım. Tansiyon ve şeker hastasıyım. Doğal gaz çok güzel oldu bizim için. Biz başkanımızdan razıyız, işi rast gelsin” dedi.

Elif Kaymak isimli vatandaş ise “Soba yakmak gerçekten zor. Genç iken kolaydı ama yaşlanınca çok zor oluyor. Doğal gaz ile evlerimiz ısındı. Allah Devletimizden ve Milletimizden razı olsun. Yıllar sonra rahata erdik. Başkanımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Projenin devamı ailelerimiz için önemli”

Projenin ihtiyaç sahibi aileler için ne kadar önemli olduğunu anlatan Başkan Güder, “Hava kirliliği bu dünyadaki dengeleri bozan en önemli unsurlardan birisidir. Hava kirliliğini ortadan kaldırmak insanlarımızın sağlığına önemli derecede katkıda bulunuyor. Bizler Milletvekillerimizin destekleriyle projemizi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza iletmiştik. Birlikte yürüttüğümüz proje çerçevesinde ilçemizdeki dar gelirli 400 ailemizin evine doğalgaz desteği sağladık. Şuanda da 92 yaşında soba yakmaya bile gücü olmayan ve projemizden yararlanan teyzemizin evindeyiz. Birlikte çay içiyoruz. Ailelerimiz ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılıyor. Ailelerimiz mutlu ve huzurlu bir şekilde kış ayını geçiriyor. Güle güle kullansınlar. Rabbim ailelerimize sağlıklı bir yaşam sürmeyi nasip etsin. Ankara’dan yetkililer projemizi yerinde inceleme fırsatı da buldular ve projemizin çok güzel uygulandığını bizlere aktardılar. Bu güzel projemizin devamını birlikte yürütmek istediklerini önerdiler. İnşallah hedefimiz bu yıl kış ayı bitmeden, bin tane ailemizin evini bu hizmetle buluşturmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Farklı projeler üreten başkanımızı kutluyorum”

Çok önemli bir sosyal sorumluluk projesinin Battalgazi’de hayata geçirildiğini aktaran Milletvekili Çakır, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in talimatıyla ilçedeki hava temizliği dikkate alınarak güzel bir projenin startı verilmiş. Bu çerçevede 400 eve doğal gaz desteği sağlanmış. Az bir rakamda değil. Başkanımızın hedefi ise bunu bin eve çıkarmak. Bölgemizdeki soba kullanan evleri doğal gazla buluşturmak gerçekten ciddi bir çalışma gerektiriyor. Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu projeler farklı projeler. Alışılmışın dışına çıkan ve örneği az olan projeler. Dolayısıyla bu tür farklı projeler başkanlarımızın başarısını da gösteriyor. Tekrardan başkanımızı yürekten kutluyorum” dedi.