Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ilçede yürütülen rezerv alan çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor. Cirikpınar Mahallesi’ndeki 21. bölge rezerv alanında çalışmaların hızla ilerlediğini belirten Başkan Taşkın, vatandaşlara sürece destek olmaları çağrısında bulundu.

Battalgazi Belediyesi, ilçede ilan edilen rezerv alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Cirikpınar Mahallesi’ndeki 21. bölge rezerv alanında incelemelerde bulunarak, müteahhit firmanın temel kazı çalışmalarına başladığını ifade etti.

Tahliye sürecinde bazı küçük çaplı aksaklıklar yaşandığını ancak sürecin büyük ölçüde tamamlandığını belirten Başkan Taşkın, 383 konut, 123 dükkan ve 1 fırının inşa edileceği rezerv alanında çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Rezerv alanlarının devletin sunduğu önemli bir imkan olduğunu söyleyen Başkan Taşkın, "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirelim. Modern teknolojiyle inşa edilen konutlardan ve devletin sağladığı ödeme kolaylıklarından faydalanalım. Aksi takdirde, yıkılan binaları kendi imkânlarımızla yeniden yapmak oldukça zor olacak. Her geçen gün bu zorluk daha da netleşiyor. Bu nedenle özellikle rezerv alanlarında yaşayan vatandaşlarımızdan süreci kolaylaştırmalarını rica ediyorum" dedi.

Battalgazi Belediyesi olarak tahliye ve taşınma sürecinde üzerlerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getireceklerini belirten Başkan Taşkın, Cirikpınar Mahallesi’nin, çarşı merkezinin ve yeni çarşı projesinin hemen karşısında yer aldığına dikkat çekerek, buradaki konutların 2026 yılının başlarında tamamlanmasının planlandığını söyledi.