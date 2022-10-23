Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hatunsuyu Mahallesi Kıraç mevkiinde devam eden 4 bin 500 metrelik sathi kaplama çalışmasını yerince inceleyerek, 2023 yılında Battalgazi’de asfalt yol sözünü tutacaklarını söyledi.

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hatunsuyu Mahallesi Kıraç mevkiinde devam eden 4 bin 500 metrelik sathi kaplama çalışmasını yerince inceleyerek, 2023 yılında Battalgazi’de asfalt yol sözünü tutacaklarını söyledi.

“Yol medeniyettir, Yol hayattır” sözünü Battalgazi’de hayata geçirdiği 500 milyon liralık ulaşım yatırımıyla gerçekleştirdiği bildirilen Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerinde asfalt sorununu çözüme kavuşturmaya devam ediyor. İlçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren ekipler, son olarak Hatunsuyu Mahallesi Kıraç mevkiinde 4 bin 500 metrelik sathi kaplama çalışmalarının startını verdi. Çalışmalarını mesai kavramı gözetmeden 7 gün 24 esasına göre sürdüren ve Kıraç mevkiinde yoğun bir mesai ortaya koyan ekiplerin bu hummalı çalışmaları mahalle sakinleri tarafından memnuniyet ile karşılandığı belirtildi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürü Engin Pepeler’den çalışmalar hakkında bilgiler alan Güder, millete hizmetkar olma yolunda, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. Battalgazi’de ulaşım yatırımlarına ayrı bir parantez açtıklarına dikkat çeken Başkan Güder, “Göreve geldiğimizde bir söz vermiştik. 2023 yılında ilçemizde afsalsız yol bırakmayacağımızı belirtmiştik. Bu hedef doğrultusunda mesai kavramı gözetmeden çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Bu sözümüzün yüzde 90’nını yerine getirmiş olduk. O günden bugüne 500 milyon liralık ulaşım yatırımı gerçekleştirdik. Bu meblağ önümüzdeki zaman içerisinde 600 milyonu da geçecek. Battalgazi Belediyesi olarak ulaşım yatırımlarına ayrı bir önem veriyoruz. Şuanda da Hatunsuyu mahallesindeki Kıraç mevkisindeyiz. Ekiplerimizin çalışmalarını inceliyoruz. Burada yeni yerleşim alanları yapılıyor. Hatunsuyu’ndan ayrılarak Kıraç Mahallesi adıyla yeni bir mahalle oluyor. Buraların alt yapısının yapılması gerekiyordu. Yolların alt yapısını ve üst yapısını düzenleyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olduk. Vatandaşlarımız, Belediyemizin ulaşım yatırımlarından memnuniyetlerini sürekli ifade ediyorlar. Battalgazi’de her koşulda halkının hizmetinde olan bir belediye var. Hamt olsun üzerimize düşün sorumluluğu yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.