Melikgazi Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Battalgazi Mahallesi’nde 1 bloktan oluşan 36 adet daire ve 3 adet dükkan için 29 Ocak Çarşamba günü saat 14.30’da ihale düzenlenecek.

Melikgazi’yi dönüştürerek modern hayatın dinamiklerine uygun yeni yaşam alanları oluşturmaya gayret ettiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Kentsel Dönüşüm denilince vatandaşlarımız tarafından heyecanla beklenen bir belediyeyiz. Bilindiği gibi kentsel dönüşüme ilgimiz çok ayrı. Melikgazi’mizi yenileyerek ileriye dönük yapıları inşa ediyoruz. Gelişim için dönüşüm şart! Vatandaşlarımızı daha konforlu, daha güvenli, daha sağlıklı yapılarla buluşturuyoruz. Battalgazi Mahallemiz kentsel dönüşümle adeta baştan ayağa yenilenmiş bir mahalle haline geldi. Yalnızca konutları dönüştürmekle kalmayıp sosyal yaşam alanları oluşturduğumuz mahallemizde yeni bir ihaleye daha çıkıyoruz. 1 bloktan oluşan 36 adet daire ve 3 adet dükkan için 29 Ocak Çarşamba günü saat 14.30’da Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu’nda ihalemizi gerçekleştireceğiz. Tüm müteahhitlerimizi ihalemize bekliyorum. İhale hakkında detaylı bilgi almak için https://www.melikgazi.bel.tr/ihale/battalgazi-mah-16714-ada-2-parsel-a-blok-36-daire-3-dukkan-kentsel-donusum-konutu-yapilmasi-isi adresini ziyaret edebilirsiniz. Şimdiden Melikgazi’mize ve Kayseri’mize hayırlı olsun” dedi.