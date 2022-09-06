Malatya’nın Battalgazi ilçesi Kaymakamlığına atanan Erkan Savar, yeni çalışma yeri Battalgazi’de göreve başladı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Kaymakamlığına atanan Erkan Savar, yeni çalışma yeri Battalgazi’de göreve başladı.

Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran’ın Hatay Payas Kaymakamlığına atanmasıyla Malatya Battalgazi Kaymakamlığına Van Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, son kaymakamlar kararnamesi ile atanmıştı.

Aslen Bingöl’ün Genç ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Kaymakam Erkan Savar, ilk ve orta öğrenimini Diyarbakır da tamamladıktan sonra, Malatya İnönü Üniversitesi Kamu yönetimi bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Uzman Yardımcısı ve vergi müfettişliği görevlerinde bulunduktan sonra 2009 yılında yapılan Kaymakamlık sınavını kazanarak mesleğe intisap eden Savar, Kaymakam adaylığı süresince çeşitli il ve ilçelerde görev aldı. Savar, bir yıl süre ile İngiltere’de dil eğitimi aldı. 2013 -2016 yıllarında Çankırı’nın Korgun ilçesinde, 2016-2018 yılları arasında Malatya’nın Pütürge ilçesinde, 2018- 2019 yılları arasında Siirt’in Tillo ilçesinde, 2019-2022 yılları arasında Van Muradiye ilçesinde görev yapan Savar, Cumhurbaşkanlığının 11 Ağustos 2022 tarihli atama kararı ile Malatya’nın Battalgazi ilçesi Kaymakamlığına atanmıştı.