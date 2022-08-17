Geçtiğimiz aylarda hizmet veremeye başlayan Battalgazi Devlet Hastanesi’nin, Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki acil servis yoğunluğunu da azaltacağını belirten Başhekim Doç. Dr. Erol Karaaslan, “Battalgazi Hastanesi olarak halkımızın ihtiyacına önemli bir cevap olacağız” dedi.

Geçtiğimiz aylarda hizmet veremeye başlayan Battalgazi Devlet Hastanesi’nin, Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki acil servis yoğunluğunu da azaltacağını belirten Başhekim Doç. Dr. Erol Karaaslan, “Battalgazi Hastanesi olarak halkımızın ihtiyacına önemli bir cevap olacağız” dedi.

Sağlık alanında her geçen gün gelişen Malatya’da geçtiğimiz aylarda hizmet vermeye başlayan Battalgazi Devlet Hastanesi, özellikle kentte yaşanan acil servis yoğunluğunu da azalttı. Kent merkezinde bulunan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan acil yoğunluğu, yeni hastanenin hizmete girmesi ile ciddi oranda azaldı.

Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, her geçen gün kapasitelerinin arttığını ve yakın zamanda tüm branş ve ameliyatlarla hizmet vereceğini söyledi. Hastanelerinin tüm Malatya’ya hizmet verecek bir konumda yer aldığını belirten Karaaslan, “Bizim hedefimiz sadece Battalgazi ilçesi değil, tüm Malatya’ya hizmet vermek, bu konuda da iddialıyız. Halkımıza çok iyi bir şekilde hizmet vereceğimizi de düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

"Acil servis de hasta sayısı günlük binin üzerine çıktı”

Malatya’daki acil servis yoğunluğuna ve bu yoğunluğun giderek arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Karaaslan, “Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ülkemizde en fazla acil servis yoğunluğu olan hastanelerden birisi. Biz Battalgazi Devlet Hastanesi olarak halkımızın bu anlamda ki ihtiyacına önemli bir çözüm olacağız. Hastanemizin Malatya’daki acil servis yoğunluklarına da önemli bir cevap olacağını düşünüyorum. Şuanda ortalama olarak günlük hasta bakım sayımız binlere kadar çıktı ve ilerleyen zamanlarda bu sayıda artış olacağını düşünüyoruz” dedi.

Battalgazi Devlet Hastanesi’nin imkan ve kapasitesine de vurgu yapan Başhekim Karaaslan, ay sonuna doğru yapılacak yeni doktor atamaları ile birlikte ilk etapta poliklinik sayısının da 50’ye çıkmasının planlandığını ifade etti. Hastanelerinin acil servisinin de hizmet vermesi ile kentteki diğer hastanelerde yaşanan acil servis yoğunluğunun da azaldığını ifade eden Karaaslan, “Bu poliklinik sayısının Malatya’daki acil servislerimizi ciddi anlamda rahatlattığını düşünüyoruz. Polikliniklerimizin dizaynı oldukça iyi bir şekilde tasarlanmış durumda ve buna ek olarak hasta mahremiyeti de fazlasıyla dikkat edilmiş. Bunun dışında polikliniklerimiz üç kata yayılmakta bu nedenle hasta yığılmaları ve fazlalığı da pek hissedilmiyor” ifadelerini kullandı.

32 yataklı yoğun bakım ünitesi

Battalgazi Devlet Hastanesi’nde iki aşamalı yoğun bakım ünitesi planlandığını da belirten Doç. Dr. Karaaslan, yoğun bakım servisinin 32 yataklı olarak planlandığını söyledi. Halen bazı eksiklerinin olduğunu ancak bunları da hızla tamamlamaya çalıştıklarını kaydeden Karaaslan, “En yakın zamanda hastanemizin yoğun bakımları da hizmete girecek inşallah ” diye konuştu.